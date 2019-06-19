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BM Genel Sekreterinden "Dünya Mülteciler Günü" mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres:- "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış"- "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum"

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:18
BM Genel Sekreterinden "Dünya Mülteciler Günü" mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Mülteciler Günü'nde, düşüncelerim, savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçmak zorunda kalmış 70 milyondan fazla kadın, çocuk, erkek mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle." ifadesini kullandı.

Dünyadaki mülteci sayısının 20 yıl öncesine göre ikiye katlanarak 70 milyonu aştığını belirten Guterres, "Bu hayret verici bir rakam." yorumunu yaptı.

- Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere takdir

Guterres, dünya üzerinde yerinden edilmiş insanların çoğunun Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali ve Venezuela gibi ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin misafirperverliğinin kalkınma ve yatırım ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Uluslararası koruma rejiminin birliğini yeniden oluşturmalıyız." çağrısını yaptı.

Geçen aralık ayında kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ının modern mülteci konularında ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Guterres, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." ifadesini kullandı.

- Dünyada yerinden edilmiş kişilerin sayısı rekor seviyede

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Dünya Mülteciler Günü'nde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, "dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak, 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirmişti.





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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:18
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