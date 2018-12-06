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BM Genel Sekreteri, Yemen görüşmelerinden memnun

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü:- "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te başlayan Yemen konulu istişare toplantılarını memnuniyetle karşılıyor"- "Genel Sekreter, (Yemen'de) savaşan tarafları Hudeyde'de gerginliğin azaltılması ve insanların hayatını tehdit eden ekonomik ve insani durumu düzeltilmesi için diğer önlemleri almaya çağırıyor"

06 Aralık 2018 Perşembe 21:06
BM Genel Sekreteri, Yemen görüşmelerinden memnun

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün İsveç'te başlayan Yemen konulu istişare toplantılarını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, İsveç'te başlayan Yemen konulu istişare toplantılarını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Taraflara, esnek ve iyi niyetli davranarak, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in belirlediği istişare ajandasında ilerleme kaydedilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, (Yemen'de) savaşan tarafları Hudeyde'de gerginliği azaltmak ve insanların hayatını tehdit eden ekonomik ve insani durumu düzeltmek için diğer önlemleri almaya çağırıyor." mesajı verildi.

Açıklamada, diyalog yoluyla ulaşılacak bir siyasi çözümün Yemen'deki çatışmaların azaltılması ve insani krize müdahale edilmesi için tek yol olduğu kaydedildi.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı

Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki istişare toplantıları, bugün İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda başlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:06
  1. BM
  2. görüşme
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