BM Genel Sekreteri Yardımcısı; “Türkiye’deki ve bölgedeki diplomatların eğitim kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağız”

Dünyanın dört bir yanında merkezleri bulunan UNITAR’a bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL), Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerine başladı. UNITAR’ın Türkiye’deki ilk ve tek üniversite ortaklığıyla kurulan CIFAL Istanbul’un açılışına, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Türkiye’de uluslararası eğitim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve UNITAR arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth Türkiye’ye geldi. Ortaklık kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı verildi.

“Türkiye’deki diplomatların eğitimlerinin kalitesinin daha da iyileştirilmesine çare olabileceğimizi düşünüyoruz”

Lansman öncesi değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında konuştu ve açılacak olan CIFAL Istanbul ile sorunlara yardımcı olunabileceğinden bahsederek, “Öncelikle Türk eğitim sistemi ile alakalı bu vakte kadar öğrendiklerimden ve duyduklarım kadarıyla çok etkilendiğimi söylemek isterim. Tabi ki hala darboğazlar ve sıkıntılar var. Özellikle daha sosyo-ekonomik olarak az gelişmiş bölgelerde Türkiye’nin eğitimin şüphesiz geliştirilmesi gerekiyor. Umarım bizim merkezimiz ekonomik alanda da önemli katkılar sağlayacak. Bilhassa gençlerin iş bulması ve istihdam oluşturulması gibi hususlarda aynı zamanda çevresel konularda da katkı sağlayacağımızı umut ediyoruz. Bunlar arasında iklim değişikliği, kimyasal ve tehlikeli atıkların yönetimi ve elektronik atıkların yönetimi geliyor. Aynı zamanda toplumsal meselelere de çare bulacağımızı umut ediyoruz özellikle kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve dâhiliyelerinin arttırılması gibi. Ayrıca diplomatik alanda da katkı sunmayı hedefliyoruz. Özellikle Türkiye’deki ve bölgedeki diplomatların eğitimlerinin kalitesinin daha da iyileştirilmesi bağlamında çare olabileceğimizi düşünüyoruz. Dolasıyla yapılacak çok şey var” dedi.

“Problemlerin aşılabilmesi için değişim başlatmamız gerekiyor”

Açılacak olan ofisten ve bu ofisin İstanbul gibi dinler ve medeniyetlerin buluştuğu bir yerde olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Nikhil Seth, “İstanbul’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü İstanbul çok önemli ve tarihi bir yer. Burada dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir yerde olmaktan çok mutluyum. UNITAR olarak da İstanbul’da yeni ofisimizi açıyoruz. Dünyanın birçok yerinde merkezimiz var fakat bu bölgede ilk kez bir ofis açıyoruz. Ondan dolayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm bu çalışmalar ve eğitimlerle birlikte insanların genel olarak eğitimlerine katkı sağlayacağımızı ve önemli bir davranış değişikliği oluşturacağımıza inanıyorum. Şuanda dünyada pek çok ülkenin yaşadığı çok fazla problem var bunların arasında ekonomik, toplumsal, çevresel problemler olarak sıralanabilir. Tüm bu problemlerin aşılabilmesi için değişim başlatmamız gerekiyor ve bu da yalnızca eğitim vesilesiyle insanların davranışlarında tutumlarında ve perspektiflerindeki değişikle mümkün olabiliyor. Umarız ki CIFAL Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikle bu bahsetmiş olduğum eğitimi sağlayacak ve bu bölgede görmek istediğimiz değişimi de birlikte gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

“Kalkınmak için toplumu ve toplumu yöneten liderleri eğitiyor olmamız lazım”

Enver Yücel yapılan işbirliği doğrultusunda kalkınmaktan daha çok sürdürebilir kalkınmanın önemine değindi ve bunun için de toplumun ve toplumu yönetenlerin eğitiliyor olması gerektiğini altını çizdi. Yücel ayrıca; Bu benim için tabi ki de çok önemli. 40 yıldır eğitime hizmet ediyorum. Artık sadece Türkiye’deki yaptıklarımız değil uluslararası düzeyde yaptıklarımız duyulmaya ve takdir görülmeye başladı. Biz de çalışmalarımızı uluslararası düzeye taşımak düşüncesiyle dünyanın her yerinde sürdürebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için eğitimin lokomotif olduğunu söylüyoruz. Sürdürebilir kalkınma ile ilgili liderlere, yöneticilere ve eğitimcilere bunun nasıl olması ile ilgili bilgiler vereceğiz. Artık kalkınmak yalnız başına yetmiyor, sürdürebilir olması lazım, bununla ilgili toplumu, toplumun yöneticilerini, liderlerini eğitiyor olmamız gerekiyor” dedi.

CIFAL Istanbul kapsamında ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, seminer, çalıştay, zirve, proje vb. etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı projelere UNITAR iş birliğinde girilebilecek.