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BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

18 Ocak 2019 Cuma 21:40
BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:40
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