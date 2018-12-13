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BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen görüşmelerinde Hudeyde kenti ve limanına ilişkin tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu
13 Aralık 2018 Perşembe 15:30
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:30
Hudeyde
Yemen
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