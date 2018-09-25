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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Suriye ve Yemen çağrısı

BM'nin 73. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan Genel Sekreter Guterres, "Suriye'de, Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor" diye konuştu.

25 Eylül 2018 Salı 18:04
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Suriye ve Yemen çağrısı

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. 

Genel Kurul açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'de, Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

İLK KONUŞMAYI BREZİLYA YAPACAK 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA HİTAP EDECEK
İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek.

130'DAN FAZLA DEVLET VE HÜKÜMET
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri 130'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla yapılıyor.

BM Genel Kurulu'nun bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:04
  1. yemen
  2. suriye
  3. birleşmiş milletler

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