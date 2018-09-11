BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: İklim değişikliği bizden daha hızlı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020'ye kadar gerekli adımların atılmaması durumunda iklim değişikliğinin geri dönülemez noktayı aşabileceği uyarısında bulundu.

Pazartesi akşamı New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres dünya liderlerinin "çağımızın ana sorununa" karşı tepkisiz kalmasının endişe verdiğini söyledi.

Eylül 2019'da dünya liderleriyle New York'ta bir iklim zirvesi düzenlemek istediğini belirten Guteres, iklim değişikliğinin bu yıl tüm dünyada sıcak hava dalgaları, yangınlar, fırtınalar ve seller olarak hissedildiğine dikkat çekti: "Resifler ölüyor, okyanuslar daha asidik hale geliyor ve azalan kaynaklar nedeniyle çatışmalar büyüyor."

Atmosferdeki karbondioksit oranı son 3 milyon yılın en üst seviyesine ulaşmış durumda.

2015'te dünya liderleri Paris'te iklim değişikliğini önleme konusunda bazı sözler verse de bu sözler hem beklentilerin gerisinde kalmış hem de ilerleyen yıllardaki gelişmeler sözlerin tutulmayacağına işaret etmişti.

Guterres'in konuşması, Paris Anlaşması'na imza atan ülkelerin hedeflerinin gözden geçirileceği ve karbon salımına dair daha fazla söz isteneceği bir dönemde geldi.

Bu karamsar tabloya rağmen insanlığın önünde iklim değişikliyle mücadele için hâlâ imkan bulunduğunu vurgulayan Guterres "Zarar gören ormanları ağaçlandırmak için harcanan her 1 doların karşılığı 30 dolar olarak dönüyor, bu alanda harcanan para ekonomiye katkı sağlıyor ve yoksulluğu azaltıyor" dedi.

Çoğu gözlemciye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesi ve iklim değişikliğine şüpheci bir şekilde yaklaşması diğer ülkelerin tutumunu da etkiliyor.

Corporate Accountability (Kurumsal Hesap Verebilirlik) adlı sivil toplum kuruluşundan Jesse Bragg, "ABD'nin bu adımları sürpriz olmadı" diyor ve ekliyor: "ABD tarihi uluslararası anlaşmaları sulandırma ve altını oyma örnekleriyle doludur. Ama ABD yönetimi Paris hedeflerinin finans boyutuyla ilgili her tartışmayı engellemeye çalışarak, genel olarak uluslararası anlaşmaların geleceğini tehlikeye atıyor."

Guterres kendisini ve BM'yi, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için siyaset sahnesini değiştirmeye adayacağını açıkladı. İklim Değişikliği Üzerine Hükümetler Arası Panel'in küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma çabalarına yönelik toplantısına kısa bir süre kala konuşan Guterres "Uçurumun kenarına doğru yaklaşıyoruz. Ama kaderimiz kendi elimizde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC Türkçe