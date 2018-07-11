BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Arakan halkı unutulan kurbanlar haline gelemez

Bangladeş’teki Arakan mülteci kamplarını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, izlenimlerini ABD'nin Washington Post gazetesine yazdı.

“Hiç bir şey beni, kemiklerimi sızlatan bu hikayeleri dinlemeye hazırlayamazdı” diyen Genel Sekreter, bazı raporlarda “etnik temizlik” olarak tanımlanan vahşetin kurbanlarının yaşadıkları korkunç tecrübeleri kavramanın çok zor olduğunu, ancak bunun yaklaşık bir milyon Arakanlı mültecinin gerçeği olduğunu ifade etti.

Guterres, “Küçük çocuklar ailelerinin gözü önünde katledildi. Aile üyeleri işkence görüp öldürülürken, kızlar ve kadınlar toplu tecavüze uğradı. Köyler yakılıp kül oldu” ifadelerini kullandı.

Arakanlıların kendi ülkelerinde, vatandaşlık dahil en temel insani haklardan mahrum olduğuna dikkat çeken Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin sistematik olarak uyguladığı insan hakları ihlallerinin Arakanlı nüfusu terörize ederek “Ya ölüm korkusuyla burada kal, ya da hayatta kalmak için herşeyini bırakarak kaç” korkunç seçeneğini dayattığını belirtti.

Arakanlıların ulaştıkları yerlerde de çok zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını kaydeden Guterres, Bangladeş’teki mülteci kamplarının doğal olarak ‘dünyanın en hızlı büyüyen mülteci krizi’ haline geldiğini yazdı. Guterres, daha zengin ve büyük ülkelerin mültecilere kapılarını kapattıkları bir dönemde Bangladeş hükümeti ve insanlarının sınırlarını ve gönüllerini Arakanlılara açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Guterres, “Ancak bu krize cevap küresel düzeyde olmak zorunda” yorumunu yaptı.

BM ve insani yardım kuruluşlarının şartları iyileştirmek için mülteciler ve onlara kucak açan ülkelerle çalıştığını kaydeden Guterres, daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Guterres, yaklaşık 1 milyar dolarlık insani yardım talebinin sadece yüzde 26 oranında finanse edilebildiğine dikkat çekerek, “Sadece dayanışma sözleri yeterli değil; Arakan halkının gerçek yardıma ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Bu krizin bir gecede çözülemeyeceğini, ancak devam etmesine de izin verilemeyeceğini kaydeden Guterres, Myanmar hükümetinin mültecilere haklarının tam verildiği, güvenli ve onurlu yaşamları teminat altına alınmış bir geri dönüşü sağlamak zorunda olduğunun altını çizdi.

Guterres, yazısını “Arakan bölgesindeki şiddetin kök nedenleri kapsamlı olarak ele alınmadıkça, sefalet ve nefret çatışmalara yol açmaya devam edecektir. Arakan halkı unutulan kurbanlar haline gelemez. Onların bu açık yardım talepleri için harekete geçerek cevap vermeliyiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak: AA