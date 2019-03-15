BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle antropoloji laboratuvarında bir araya gelen Jenca, BM'nin komiteye tam desteğini dile getirdi. Görüşmede, komite üyeleri Jenca'ya yaşadıkları zorluklar ve elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi verdi. Jenca'nın komitenin ada topluluklar arasında güven inşa eden çalışmalarının önemine dikkati çektiği, BM Güvenlik Konseyi üyelerini, komitenin çalışmaları ve başarıları konusunda bilgilendirmeyi planladığı belirtildi. Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.



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