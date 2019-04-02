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BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna Türkiye'nin öncülüğünde sunulan "Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele" başlıklı karar oy birliğiyle kabul edildi

02 Nisan 2019 Salı 23:59
BM Genel Kurulunda, Türkiye'nin önderliğinde sunulan Yeni Zelanda kararına tam destek

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna Türkiye'nin öncülüğünde sunulan "Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele" başlıklı karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulundaki "Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele" başlıklı kararı bugün BM Genel Kurulu’na hitap ederek, tüm BM üyelerine sundu.

Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik terör saldırılarını kınayan ve bu tür eylemlerin tekrar yaşanmaması için ülkelerin gerekli önlemleri almaya çağrıldığı karar, tüm BM üyesi ülkelerin desteğini alarak oy birliği ile kabul edildi.

- Çavuşoğlu'nun New York temasları

Oturumun ardından BM Genel Merkezinde BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüşen Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından, "Moratinos ile görüşmemizde ittifakın; İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemine karşı küresel mücadelede önemli rol üstlenmesi gerektiğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda kentteki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ile görüştü.

Toplantıda Çavuşoğlu'na Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temaslarının ardından bugün, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümünde 3-4 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'a hareket edecek.


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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:59
  1. başkonsolosluk
  2. New York

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