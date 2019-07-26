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BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı ziyaret edecek

BM Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, 28-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek

26 Temmuz 2019 Cuma 20:27
BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, 28-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, günlük basın brifinginde, Rusya'nın daveti üzerine Espinosa'nın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Grayley, BM 73. Genel Kurulu Başkanı Espinosa'nın ziyaret kapsamında iklim değişikliği, çok uluslu sistemin korunması gibi gündeme dair konuları Rus yetkililerle ele alacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:27
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa
  2. Rusya
  3. ziyaret

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