BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı ziyaret edecek BM Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, 28-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, 28-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, günlük basın brifinginde, Rusya'nın daveti üzerine Espinosa'nın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Grayley, BM 73. Genel Kurulu Başkanı Espinosa'nın ziyaret kapsamında iklim değişikliği, çok uluslu sistemin korunması gibi gündeme dair konuları Rus yetkililerle ele alacağını ifade etti.

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