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BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek

BM 72. Genel Kurul Başkanı Lajcak, 13 Ağustos'taki Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'ya ziyarette bulunacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:34
BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl 10. düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:34
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ankara
  7. Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Birleşmiş Milletler
  9. Recep Tayyip

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