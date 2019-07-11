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BM, Filipinler’deki ‘Uyuşturucu savaşı’ ölümlerine karşı soruşturma başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Filipinler’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda binlerce kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
BM, Filipinler’deki ‘Uyuşturucu savaşı’ ölümlerine karşı soruşturma başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Filipinler’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda binlerce kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.


Filipinler’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 yaşında bir çocuğun da hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası toplum harekete geçti.


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Filipinler hükümetinin uyuşturucuya karşı açtığı savaş kapsamında düzenlediği operasyonlarda binlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bir soruşturma başlatılmasını öngören tasarıyı oyladı. İzlanda öncülüğünde oluşturulan tasarı, Cenevre’de yapılan oylamada, 14 ‘hayır’ oyuna karşı, 18 ‘evet’ oyuyla kabul edilirken, 15 ülke ise çekimser oy kullandı.


Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte’nin göreve geldiği 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çıkan çatışmalarda 6 bin 600 kişi polis tarafından öldürüldü. Ancak Filipinler’deki insan hakları savunucuları ölü sayısının 27 bin olduğunu öne sürdü.


BM tarafından başlatılacak soruşturma kapsamında Haziran 2020’ye kadar ölümlerle ilgili bir rapor hazırlanması ön görülüyor.



Filipinler’den BM kararına tepki


Filipinler heyeti, soruşturma açılmasını öngören BM tasarısına karşı çıktı. Oylamanın ardından yapılan Filipinler Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İzlanda’ya tepki gösterilerek “İnsan haklarını korumak ve kötüye kullanılmasını önlemek için Konsey ile çalışmaya devam edeceğiz” denildi.


Filipinler Devlet Başkanı Duterte ise gazetecilerin BM soruşturmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin sorusuna, “Bırakın amaçlarını belirtsinler, bunu gözden geçireceğim” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
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