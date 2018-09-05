0553 313 94 23

BM duyurdu: Acilen 271 milyon dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:38
BM duyurdu: Acilen 271 milyon dolara ihtiyaç var

UNHCR'nin Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı  açıklamada, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271  milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu meblağın Suriye içerisinde sığınmacı durumuna düşenlerin  yanı sıra Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'taki Suriyelilerin zorunlu ve  acil ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen açıklamada, 2018'in kalan döneminde  en çok yardıma muhtaç olan mültecilerin desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.

UNHCR'nin verilerine göre, çevre ülkelerde 2,6 milyonu çocuk  5,6  milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:38
  1. birleşmiş milletler
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. Açıklama geldi! Trump'ın hesabı..
    3. Kabil'de intihar saldırısı düzenlendi!..
    4. Ajan Brunson davasında flaş gelişme!
    5. Sinüziti başka hastalıklarla..
    6. İnterpol tarafından aranan zanlı..
    7. Hepsi midesinden çıktı: Tam 198 gram!
    8. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    9. Ruhani'ye 'Donald Trump'la görüşme'..
    10. Ambargo altındaki İran'ı bu kez iklim..
    11. Kütahya'da cezaevi firarisi sahte..
    12. Mardin’de terör operasyonu: 15 kişi..
    13. BM duyurdu: Acilen 271 milyon dolara..
    14. Herkes iyileşti sanmıştı... Kenan Işık..
    15. Ana baba hakkı çok önemli!
    16. Gökmen projesinde yangın çıktı!
    17. Bebeğiniz bu yüzden yemek yemeyi..
    18. ABD ve Suudi Arabistan'dan ortak..
    19. Kabil'de intihar saldırısı: 18 ölü, 50..
    20. Mustafa Destici: Türkiye, yeni göç..
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!