KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Birleşmiş Milletler dünyadaki kuruluşlardan en az demokratik olanıdır. 5 üye ülke, diğer 190 ülkenin haklarını tanımayabiliyor." dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Yenilik Güçlerinin (FORSEA) düzenlediği Demokrasi Festivali'nde konuşan Başbakan Mahathir, dünyada ve Malezya'da demokrasinin mevcut durumuna dair konuştu.

Mahathir, demokrasinin kötüye kullanılmaya müsait bir sistem olduğunu vurguladı ve kendisinden önceki iktidarın demokratik yollarla başa geldikten sonra birçok baskıcı uygulamada bulunduğunu söyledi.

Malezya'da geçen yılki genel seçimlerin ardından yaşanan gelişmelerin önemine vurgu yapan Mahathir, "Malezya'daki demokratik değişim şiddet ve savaş olmadan gerçekleşti." diye konuştu.

- ABD'nin Venezuela siyasetine eleştiriler

Başbakan Mahathir, konuşmasında bazı güçlü ülkelerin zayıf ülkelere güç kullanarak, demokrasi getirme çabasını eleştirdi.

Venezuela'da ABD'nin iç siyasete müdahale çabasına da değinen Mahathir, "Bazı demokratik ülkelerin, diğer ülkeleri demokrasiye zorladığına şahit oluyoruz. 'Demokratik olmazsanız sizi öldürürüz ve ülkenizi yok ederiz' diyorlar. Bu demokratik bir tavır mıdır? Ama bunlar günümüzde oluyor. Demokratik bir ülke başka bir ülkenin hükümetini seçim olmadan, kendi gücüyle değiştirebiliyor ve uslu dururlarsa insani yardım da gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Mahathir, ABD'nin Irak işgalinden de örnekler vererek, "Irak'ta neler olduğunu gördünüz ama işe yaramadı. Milyonlarca insan, demokrasinin desteklenmesi için öldürüldü ama hala Irak'ta onların istediği şekilde bir demokrasi yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "BM dünyadaki kuruluşlardan en az demokratik olanı"

Birleşmiş Milletlerin (BM) mevcut sisteminin de demokrasiyle ters düştüğünü vurgulayan Mahathir Muhammed, "Bugün dünyanın en büyük kuruluşu olan Birleşmiş Milletler, dünyadaki kuruluşlardan en az demokratik olanıdır. 5 üye ülke, diğer 190 ülkenin haklarını tanımayabiliyor. O beş üyeden biri hayır derse bu, BM'nin kararı oluyor." dedi.

Mahathir, BM'nin mevcut sisteminin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu 5 üye ülke kendilerine diktatörce güç veren mevcut sistemin dışında hiçbir sistemi kabul etmeye yanaşmıyor. İşte bu insanlar demokrasi hakkında konuşunca samimiyetsiz ve gülünç oluyor." diye konuştu.

- Savunma Bakanı'ndan Trump'a alaycı sözler

Öte yandan konferansta konuşan Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a alaycı sözlerle eleştirilerde bulundu.

Muhammed, Trump'ın Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasına yönelik, "Donald Trump'tan beni de başbakan olarak atamasını bekliyorum çünkü kendisi seçim olmadan kimi istiyorsa başbakan olarak seçebiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarıyla salondakileri güldüren Muhammed, "Bizim başbakanımız da tehlikede çünkü ben Trump'a çok yakınım." sözleriyle kendisini dinleyen Başbakan Mahathir'i de güldürdü.