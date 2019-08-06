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BM: “DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var”

Birleşmiş Milletler, 2014 yılında Irak ile Suriye’nin büyük kısmını işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu açıkladı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:48
BM: “DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık serveti var”

Birleşmiş Milletler, 2014 yılında Irak ile Suriye’nin büyük kısmını işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın 300 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu açıkladı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres “DEAŞ tehdidi” adlı raporunda, 2017 yılından sonra aldığı ağır darbeler nedeniyle büyük kayıplar veren terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarının son dönemlerde azalmasını ‘geçici’ olarak nitelendirdi. Örgütün halen 300 milyon dolar civarında bir servete sahip olduğunu kaydeden Guterres, örgütün bu parayı Irak ile Suriye’de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğini belirterek, “Örgüt para transferi için resmi olmayan kurumların adını kullanabilir” uyarısında bulundu.


Haziran 2014 yılında Irak ile Suriye’nin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin desteği ile 2017 yılının sonunda Irak’tan çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:48
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