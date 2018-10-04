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Sadık Arslan kimdir? BM Cenevre Ofisi Temsilciliğine Sadık Arslan atandı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı. Daha önce bug örevi gazeteci ve yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru yürütmekteydi. Peki BM Cenevre büyükleçisi olan Sadık Arslan kimdir? Sadık Arslan nereli ve kaç yaşında? Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:12
Sadık Arslan kimdir? BM Cenevre Ofisi Temsilciliğine Sadık Arslan atandı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı. Daha önce bug örevi gazeteci ve yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru yürütmekteydi. Peki BM Cenevre büyükleçisi olan Sadık Arslan kimdir? Sadık Arslan nereli ve kaç yaşında? Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru’nun emekliliği istenmişti. Naci Koru’dan boşalan koltuğa Sadık Arslan oturdu. İşte Sadık Arslan’ın biyografisi

Doğum Yeri ve Tarihi: Sivrihisar, 01.01.1968

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuklu

Öğrenim Durumu: Lisans Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniv.

Siyasal Bilgiler Fakültesi,1988

Yüksek Lisans (Ekonomi), Anadolu Üniversitesi,

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 1990

Yüksek Lisans (Siyaset Bilimi), Marquette Üniversitesi,

Wisconsin/ABD, 1995

Oxford Üniversitesi (İngiltere) Diplomatik Etütler, 2006

Doktora (İktisat), Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anadolu Üniversitesi, 2007

Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu

Mesleki Durumu: 03.08.2010-14.12.2013: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı; Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı; Elçi, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı -Ankara

31.08.2009-03.08.2010: Müsteşar-Riyad Büyükelçiliği

01.09.2005-31.08.2009: Başkatip, Müsteşar- Londra Büyükelçiliği

15.09.2003-01.09.2005: İkinci Katip, Başkatip-Dışişleri Bakanı Özel Müşavirliği, Ankara

01.10.2000-15.09.2003: Üçüncü Katip, İkinci Katip-Tel Aviv Büyükelçiliği

29.08.1998-01.10.2000: Ataşe, Muavin Konsolos-Cidde Başkonsolosluğu

21.04.1998-29.08.1998: Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk), Dışişleri Bakanlığı, Ankara

29.03.1996-21.04.1998: Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara

15.03.1989-29.03.1996 : Araştırma Görevlisi, İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:12
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