Sadık Arslan kimdir? BM Cenevre Ofisi Temsilciliğine Sadık Arslan atandı
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı. Daha önce bug örevi gazeteci ve yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru yürütmekteydi. Peki BM Cenevre büyükleçisi olan Sadık Arslan kimdir? Sadık Arslan nereli ve kaç yaşında? Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu.04 Ekim 2018 Perşembe 09:12
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı. Daha önce bug örevi gazeteci ve yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru yürütmekteydi. Peki BM Cenevre büyükleçisi olan Sadık Arslan kimdir? Sadık Arslan nereli ve kaç yaşında? Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru’nun emekliliği istenmişti. Naci Koru’dan boşalan koltuğa Sadık Arslan oturdu. İşte Sadık Arslan’ın biyografisi
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivrihisar, 01.01.1968
Medeni Durumu: Evli, 2 çocuklu
Öğrenim Durumu: Lisans Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniv.
Siyasal Bilgiler Fakültesi,1988
Yüksek Lisans (Ekonomi), Anadolu Üniversitesi,
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 1990
Yüksek Lisans (Siyaset Bilimi), Marquette Üniversitesi,
Wisconsin/ABD, 1995
Oxford Üniversitesi (İngiltere) Diplomatik Etütler, 2006
Doktora (İktisat), Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anadolu Üniversitesi, 2007
Sadık Arslan hangi görevlerde bulundu
Mesleki Durumu: 03.08.2010-14.12.2013: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı; Cumhurbaşkanı Dışişleri Danışmanı; Elçi, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı -Ankara
31.08.2009-03.08.2010: Müsteşar-Riyad Büyükelçiliği
01.09.2005-31.08.2009: Başkatip, Müsteşar- Londra Büyükelçiliği
15.09.2003-01.09.2005: İkinci Katip, Başkatip-Dışişleri Bakanı Özel Müşavirliği, Ankara
01.10.2000-15.09.2003: Üçüncü Katip, İkinci Katip-Tel Aviv Büyükelçiliği
29.08.1998-01.10.2000: Ataşe, Muavin Konsolos-Cidde Başkonsolosluğu
21.04.1998-29.08.1998: Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk), Dışişleri Bakanlığı, Ankara
29.03.1996-21.04.1998: Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara
15.03.1989-29.03.1996 : Araştırma Görevlisi, İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
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