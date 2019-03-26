0553 313 94 23

"BM, Batı Sahra sorununun çözümünde tek mükellef taraf"

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununa siyasi çözüm aramakla mükellef tek tarafın BM olduğunu söyledi

26 Mart 2019 Salı 02:58
"BM, Batı Sahra sorununun çözümünde tek mükellef taraf"

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununa siyasi çözüm aramakla mükellef tek tarafın Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının Marakeş kentinde 37 ülkenin katılımıyla düzenlediği Afrikalı Bakanlar toplantısında konuşan Burita, "Bu dosyadan sorumlu tek taraf BM'dir." dedi.

Afrika Birliği'nin BM'nin bu konudaki çabalarını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Burita, söz konusu toplantıyı kara kıtanın karşılaştığı sorunlara ilişkin Afrika ülkeleriyle istişare etmek ve birlikte çalışmak için düzenlediklerini söyledi.

Burita, BM'nin çalışmalarına paralel herhangi bir sürece girilmemesi ve Afrika Birliği'nin BM'nin çabalarına destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantının Afrika Kıtası'nın karşı karşıya olduğu çok sayıda meydan okumaların gölgesinde düzenlendiğine dikkati çeken Burita, kıta ülkelerinden karşılıklı istişare ve toplu şekilde çalışma yapılması talebinde bulundu.

- Batı Sahra sorunu

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi, son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında bulunduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 02:58
  1. Batı Sahra
  2. Fas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı
    1. Sevgilisinin evine tırmanan adam..
    2. "BM, Batı Sahra sorununun çözümünde..
    3. Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    4. Ahmet Çakar: Ben Fransa'ya iki maçta..
    5. İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün..
    6. Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e seslendi:..
    7. İngiliz parlamentosundan hükümete..
    8. Katar'dan ABD'nin Golan kararına tepki
    9. İngiltere’de Ortadoğu’dan Sorumlu..
    10. Üst geçide çıkıp aşağı atlayacağını..
    11. "Kurallar ihlal edilmek için..
    12. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında..
    13. Mehmet Özhaseki: “Senetin sahte olduğu..
    14. İngiltere'de deprem: Karşı oy veren..
    15. Katalonya, Venezuela'ya karşı dostluk..
    16. "(FETÖ'ye verdi) diye bir tane arsa..
    17. İngiliz parlamentosu parlamento..
    18. Ülke karanlığa gömüldü! Yeni bir..
    19. Anayasa Mahkemesinden CHP..
    20. İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden..
    21. ÖKK darbe girişimi davasında..
    22. Bu neyin kini? Cindoruk'tan skandal..
    23. Ümraniye Belediye Başkan Adayı..
    24. 378 meclis üyesi adayının terör örgütü..
    25. Etiyopya Hava Yolları'na "Yılın Afrika..
    26. ABD'li eski asker İslam Merkezini..
    27. Altun'dan Milli Takım'a kutlama mesajı!
    28. Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy..
    29. Depremlerin ardından eğitime 2 gün ara..
    30. "PKK ile iltisaklı adaylar belediye..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!