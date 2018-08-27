BM Arakan kararını açıkladı! İlk yasaklar geldi

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da generallerin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

"PEK ÇOK ÜST DÜZEY GENERAL SOYKIRIM YAPIYOR

BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.

FACEBOOK YASAKLADI

Sosyal medya devi Facebook ile Instagram, BM açıklamasından dakikalar sonra Myanmar ordusunun hesaplarını dondurdu. Yasaklanan 20 hesap arasında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile ordu televizyonu da var.

Myanmar ordusunun operasyonları, bir yıl önce 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü operasyonlarda, yakılan köyler haritadan silinmişti.

Ordunun saldırılarından kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı, sınırdaki nehirde onlarcası boğuldu.

Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışan onbinlerce Arakanlı Müslüman, operasyonun yıldönümünde dev bir protesto gösterisi düzenlemişti. 'Dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açan sığınmacılar, adalet talep etmişti.