BM Arakan kararını açıkladı! İlk yasaklar geldi
Birleşmiş Milletler'in Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan zulümden dolayıMyanmar Genelkurmay Başkanı ve diğer generallerin yargı önüne çıkarılmasını istemesi ve uluslararası topluma ambargo uygulamasını talep etmesinin ardından ilk yaptırım geldi. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Myanmar ordusunun tepesindeki isimlerin hesaplarının yasaklandığını açıkladı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:58
Birleşmiş Milletler, Myanmar'da generallerin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.
"PEK ÇOK ÜST DÜZEY GENERAL SOYKIRIM YAPIYOR
BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.
FACEBOOK YASAKLADI
Sosyal medya devi Facebook ile Instagram, BM açıklamasından dakikalar sonra Myanmar ordusunun hesaplarını dondurdu. Yasaklanan 20 hesap arasında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile ordu televizyonu da var.
Myanmar ordusunun operasyonları, bir yıl önce 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü operasyonlarda, yakılan köyler haritadan silinmişti.
Ordunun saldırılarından kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı, sınırdaki nehirde onlarcası boğuldu.
Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışan onbinlerce Arakanlı Müslüman, operasyonun yıldönümünde dev bir protesto gösterisi düzenlemişti. 'Dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açan sığınmacılar, adalet talep etmişti.
YORUM YAZ