BM: “Afganistan’da 13 sivil öldürüldü” Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan’da gerçekleştirilen hava saldırısında 10’u çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan’da gerçekleştirilen hava saldırısında 10’u çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan’da uluslararası askeri kuvvetler tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir hava saldırısında 10’u çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNAMA, geçtiğimiz hafta Afganistan’ın Kunduz kentinde “askeri bir uluslararası kuvvet” tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin bilgileri yayınladı. Rapora göre, hava saldırısında 10’u çocuk en az 13 sivil hayatını kaybetti. Raporda, ölenler arasında, ülkenin başka yerlerinde yaşanan çatışmalarda evlerinden ayrılmış bir aileden 10 çocuğun olduğu aktarıldı. 3 kişinin de yaralandığı bildirilen raporda, hava saldırısının ‘Taliban’a karşı yapılan operasyonlar sırasında’ Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gecede gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bir NATO yetkilisi ise iddiaların araştırıldığını aktardı.

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