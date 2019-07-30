BM: "2019’un ilk yarısında yaklaşık 4 bin Afgan öldü veya yaralandı"

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, 2019’un ilk yarısında militan gruplarla mücadelede 3 bin 812 Afgan sivilin öldüğü ya da yaralandığı bildirdi. Son rakamlar, 18 yıllık Afgan savaşını sona erdirmek için Taliban ile ABD yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sırasında açıklandı.

Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nun (UNAMA) son raporunda, bombalı saldırılar ve hava saldırılarını takiben gerçekleştirilen baskın ve çatışmaların daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğu yer aldı. Raporda, 2019’un ilk yarısında militan gruplarla mücadelede 3 bin 812 Afgan sivilin öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.

UNAMA’nın raporunda, Taliban ve DEAŞ üyelerinin 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında 531 Afganı öldürdüğü ve bin 437 kişiyi yaraladığı bildirildi. Militanlar, hükümet yetkilileri, kabile büyükleri, yardım çalışanları ve din alimleri dahil 985 sivili hedef aldı. Raporda, hükümet yanlısı güçlerin 717 Afganı öldürdüğü ve 30 Haziran’a kadar 6 ay içinde 680 kişiyi yaraladığı, 2018’in ilk 6 ayına göre yüzde 31’lik bir artış olduğu bildirildi. Ülke genelinde en az 144 kadın ve 327 çocuk öldürüldü ve binden fazla kişi yaralandı. Hava saldırılarında ise 150’si çocuk olmak üzere 519 sivil hayatını kaybetti.

UNAMA İnsan Hakları Şefi Richard Bennett, "Çatışmada taraflar kendilerini haklı çıkarmak için farklı açıklamalar yapabilir. Gerçek şu ki uluslararası insancıl yasalara uymak ve savaşın yoğunluğunu azaltmak, sivillerin zarar görmemesi için kararlı bir gayret ve bu, sivil Afganların çektiği acıları azaltacaktır" dedi.