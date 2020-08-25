Yerli, yabancı film ve dizelere kesintisiz ulaşmak isteyenler pek çok internet televizyonuna üye olmayı tercih ediyor. Doğan Holding çatısında bulunan Blutv uzun yıllardır milyonlarca kişiye dizi, film ve canlı yayın izleme kolaylığı sağlıyor. Pek çok dijital film ve dizi platformda ahlaka uygun olmayan yapımlar yer alıyor. Bu sebeple gençlere sık sık ikazlarda bulunup uygunsuz içeriklerden uzak durmaları tavsiye ediliyor. Peki, Blutv aylık ne kadar?

Blutv üye girişi | Blutv üye ol

Blutv’nin onlarca dizi ve film seçeneğinden yararlanmak isteyenlerin siteye üye olması gerekiyor. blutv.com adresine girdiğinizde ekranın sağ köşesinde üye girişi kısmı bulunuyor. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Üye olmak içinse sitenin üst kısmında üye ol butonuna tıklayıp kaydınızı yapabilirsiniz.

Blutv ücretli mi?

Blutv onlarca dizi ve film yayını yapıyor. Yerli, yabancı yapımları güvenilir bir kaynaktan reklamsız izlemek isteyenler Blutv’ye abone ücreti ödemek durumunda. Blutv’den dizi, film ve canlı televizyon izlemek isteyenler aylık 22.90 lira ödemek durumunda.

Blutv nasıl aboneliği nasıl satın alınır?

Blutv üyeliğini internet üzerinden yapabilirsiniz. Üyeliğin ardından banka ya da kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğinizi aktifleştirmiş olursunuz.

Blutv nasıl izlenir?

Blutv’yi bilgisayardan, tabletten, mobil cihazlarınızdan ve akıllı telefonlarınızdan izlemeniz mümkün.

Blutv ücretsiz içerikler

Blutv’yi ücretsiz izlemenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Blutv’de ücretsiz izlenen dizi film koleksiyonları var. Blutv’de bazı dizi ve filmlerin yalnızca ilk bölümleri ücretsiz olarak izlenebiliyor. Blutv ücretsiz izleyebileceğiniz ilk bölüm koleksiyonuna “blutv.com/uye-olmadan-izle” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Blutv dizi izle | Blutv dizileri

Blutv yerli ve yabancı yapım dizelerin yanı sıra kendi özel yapım dizilerini de yayınlıyor. Blutv dizi linkinden onlarca yerli-yabancı diziye ücretli olarak erişim sağlayabilirsiniz.

Blutv film izle

Blutv’de yerli yabancı filmler yer alıyor. Yabancı filmlerde dublaj ve alt yazı seçenekleri de bulunuyor. Blutv’ye giriş yapıp sol üst köşede yer alan Film kategorisine tıklayarak içeriklere ulaşabilirsiniz.

Blutv canlı tv

Blutv yalnızca dizi ve film yayını yapmıyor. Blutv’deh canlı televizyon yayınlarını da takip edebilirsiniz.

Blutv indir

Blutv’yi mobil cihazlarınıza indirip oradan dizi ve filmleri izleyebilirsiniz. Play Store veya App Store’dan Blutv’yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Blutv öğrenci kampanyası

Pek çok platform gibi Blutv’de de öğrencilere yönelik farklı kampanyalar yapılıyor.

Blutv aboneligi nasıl iptal edilir?

Öğrencilere aylık paketler 22,90 TL yerine 17,90 TL'ye sunuluyor. Öğrenci kampanyası hakkında bilgi almak için “blutv.com/universite-ogrenci-kampanyasi” sayfasına gidebilirsiniz.

Blutv şifremi unuttum

Blutv üyelik şifrenizi unuttuğunuzda şifrenizi sıfırlamanız mümkün. Bunun için üye girişine tıklayıp şifremi unuttum seçeneğine tıklamanız yeterli.

Blutv müşteri hizmetleri

Blutv müşteri hizmetlerine 0850 210 52 58 nolu telefonla ulaşabilirsiniz.