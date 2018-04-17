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Bluetooth'a adını veren kralın hazinesi bulundu

Dişlerinin rengi nedeniyle 'Bluetooth' lakabı takılan Danimarka Kralı Harald'ın hazinesi Almanya'nın Rügen adasında bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 09:16
Bluetooth'a adını veren kralın hazinesi bulundu

 Almanya'nın en büyük adası Rügen'de Danimarka Kralı Harald "Mavi diş" Gormsson'a ait bir hazine keşfedildi. Bluetooth adını kralın "Mavi diş" lakabından almıştı.

KRAL, DİŞLERİNİN RENGİ NEDENİYLE BLUETOOTH (MAVİ DİŞ) LAKABINI ALMIŞTI

Kral Harald, Danimarka'nın geleneksel dinini terk edip ülkeye Hıristiyanlığı getirmesiyle biliniyor. 910-987 yılları arasında yaşayan Kral Harald, dişlerinin rengi nedeniyle Bluetooth (Mavi Diş) lakabını almıştı. Baltık Denizi'ndeki adada çıkarılan hazinede Viking bilezikleri, broşları, kolyeleri, yüzükleri, bir Thor çekici ve 500 ila 600 civarı madeni para bulunuyor.

AMATÖR ARKEOLOG VE ÖĞRENCİSİ TESPİT ETTİ

Bu önemli keşfi, amatör arkeolog Rene Schoen ve 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko yaptı. İkili, ocak ayında bölgede metal detektörlerle arama yaparken, önce değersiz bir alüminyum sandıkları bir parça buldu. Ancak biraz daha inceleyince bunun gümüş olduğunu anladılar.

 

KRALIN HAZİNESİ ORTAYA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta sonunda ise bölgede geniş çaplı bir kazı yapıldı ve kralın hazinesi ortaya çıkarıldı. Bugün akıllı telefonlarda ve laptoplarda bulunan Bluetooth teknolojisinin adı da Kral Harald'ın lakabından geliyor. Jim Kardach adlı Inter mühendisi, okuduğu bir kitaptan Kral Harald'ın Danimarka'yı birleştiren lider olduğunu öğrenince kendilerinin de teknolojik cihazlar arasında bağ kurmak üzere çalışma yapmalarından hareketle bu ismi seçmişti.

HAZİNEDE NELER VAR?

Hazinedeki en eski sikkenin MS 714 tarihli Şam'da basılmış bir dirhem olduğu, en yenisinin ise MS 983 tarihli bir peni olduğu açıklandı. Bugün tüm dünyada kullanılan 'bluetooth' teknolojisi bu topraklarda üretildiği için ismini bu kraldan alıyor. Bluetooth logosu da Vikingler'in kullandığı Runik yazıda 'h' ve 'b' harflerinin karşılığı olan iki harfin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Hüküm sürdüğü alan bugünkü Danimarka, Kuzey Almanya, Güney İsveç ve Norveç'in bir kısmını kapsayan Harald, oğlu Sven Gabelbart'ın isyanı sonucu Pomeranya'ya (Güney Baltık kıyılarında; Polonya'nın batısını ve Almanya'nın doğusunu kapsayan alana verilen isim) kaçmış ve orada ölmüştü.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:16
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  3. Danimarka
  4. Norveç
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