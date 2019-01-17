Blues için 9. kez bir araya gelecekler

İSTANBUL (AA) - Aralarında Erkan Oğur, Akın Eldes, Batu Mutlugil'in de bulunduğu Türkiye'nin önde gelen gitaristleri, 23 Ocak'ta "Blues Gitaristleri Gecesi Vol. 9"da bir araya gelecek.

Gitarist ve solist Alper Durmuş tarafından ilk olarak 2014 yılı Haziran ayında düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinliğin dokuzuncusu, Beşiktaş Dorock XL'da yapılacak.

Gecede Erkan Oğur, Akın Eldes, Batu Mutlugil, Berk Arıhan, Cem Çatık, Deniz Tuzcuoğlu, Efe Ekşioğlu, Emre Karabulut, Eray Arbak, Ergin Kandemir, Göksenin Tuncalı, Gür Akad, Gürkan Özbek, Ozan Yuvarlak, Özgür Hazar, Tanju Eren, Tuncer Tunceli, Uncle James ve Volkan Başaran sahne alacak.

House Band'de ise Cevdet Berkay Yavuz, Meriç Memikoğlu, Ömer Alpaslan Karaçalı, Özkan Kaya, Soner Doğanca ve Vefa Karatay yer alacak. Gecede Hadi Blues Dansçıları da sahne alacak.

Geceyi düzenleyen Alper Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en ünlü Blues gitaristlerinin aynı sahneyi paylaşacağı etkinliği, Blues müzik severlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geceyi her seferinde farklı bir heyecanla hazırladıklarına işaret eden Durmuş, "Unutulmaz bir müzik şöleni olması için çalışıyoruz. 23 Ocak akşamı İstanbul'un kalbi Blues ile atacak. Blues sevenlerle hep birlikte olmayı diliyoruz. Şarkıların nasıl çalınacağı sahnedeki ruhta birleşip ortaya çıkıyor. Bir çok müzisyen bu şarkıları kişisel çalışmalarında çok kez icra etmiş olduğundan, bu kısımda işler biraz daha uyumla çözüme ulaşıyor. Amacımız ülkenin bir çok noktasında Blues çalabilmek." diye konuştu.