0553 313 94 23

Bloomberg'in o hamlesi adaylık sinyali olarak yorumlandı

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün seçmen kaydını resmen Demokrat Partiye yaptırması, 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olabileceği şeklinde yorumlandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:47
Bloomberg'in o hamlesi adaylık sinyali olarak yorumlandı

Cumhuriyetçi Partiyi 2007'de bıraktığından beri siyasi kimliğini bağımsız sürdüren 76 yaşındaki Michael Bloomberg'ün Demokrat Partiye kaydolması, 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlandı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum." diyen Bloomberg, "Çünkü milletimizin, şu an her zamankinden daha fazla Demokratların kuvvetler ayrılığını sağlamasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bloomberg, 2020 ABD Başkanlık seçimleri için daha önce Demokratik Partiden aday olabileceği imasında bulunmuştu.

Başkanlık için 2016 seçimlerine bağımsız aday olarak girebileceğini duyuran Bloomberg, daha sonra Demokratik Partinin adayı Hillary Clinton'ı destekleye karar vermişti. Bloomberg, Donald Trump'ın Clinton'a karşı Başkanlık yarışını kazanmasının ardından New York Times gazetesine verdiği demeçte, 2020'de sadece büyük bir parti adayının Başkanlığı kazanabileceğini belirtmiş ve eğer aday olursa Demokratik Partiyi seçeceğini kaydetmişti.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

New York Times ve Washington Post'a göre, Bloomberg'ün Kasım 2018 ara seçimlerinde demokratların Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu sağlaması için toplam 100 milyon dolar ayırdı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:47
  1. Michael Bloomberg

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3'üncü dünya savaşı çoktan başladı"
    1. "3'üncü dünya savaşı çoktan başladı"
    2. Muş'ta sıcak temas: 5 terörist..
    3. Muş'ta 5 PKK'lı öldürüldü!
    4. Şehit eşinden duygulandıran sözler:..
    5. İşte şekeri vücuttan atmanın yolları
    6. Amerikalı Müslümanlardan Suudi..
    7. Zeka oyunlarının ustasıydı... Hayatını..
    8. Bloomberg'ün o hamlesi 'adaylıkla'..
    9. Eşiyle tartışan ahlaksız koca, tepki..
    10. Rusya'dan ABD'ye PKK tepkisi: Gittikçe..
    11. 2018'de ABD, 55 milyar dolarlık silah..
    12. '3’üncü Dünya Savaşı çoktan başladı'
    13. Michael kasırgası ABD'yi vurdu!
    14. ABD'den yeni kısıtlamalar! Bildirim..
    15. "İstanbul'un 50 sene su sorunu yok"
    16. Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    17. Mardin'deki trafik kazasında 14 kişi..
    18. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    19. Galatasaray iki uzatma sonunda yıkıldı
    20. Kastamonu'da iki evi soyan hırsız..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"