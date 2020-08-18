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Medya

Bloomberg

Bloomberg altın fiyatları | Bloomberg borsa son durum | Ekonomi kanalları arasında yer alan Bloomberg HT’nin kimin olduğu frekans bilgileri merak ediliyor. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Bloomberg genellikle ekonomiyi yakından takip edenlerce izleniyor. Bloomberg altın fiyatları! Bloomberg dolar ne kadar? Bloomberg borsa güncel| Peki, Bloomberg nasıl izlenir frekansları?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:04:00 -
Bloomberg

Bloomberg HT 2010 yılının 27 Ocak tarihinde yayın hayatına başladı. ‘Bloomberg HT İzleyenler Kazanır’ sloganıyla yayın yapan Bloomberg HT tv kanalının yanı sıra internet sitesi ve radyo kanalıyla da takipçileriyle buluşuyor. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen, haber müdürü ise Ahmet Öz. Ayrıca Bloomberg HT 2016 yılında HD yayına geçti. Peki, Bloomberg HT nasıl izlenir frekans bilgileri?

Bloomberg HT frekansı nedir?

Bloomberg nasıl izlenir? Bloomberg HT kanalını izlemek isteyenler frekans bilgilerini merak ediyor. Digiturk üzerinden Bloomberg HT’ye 31. Kanaldan ulaşabilirsiniz. D-Smart'ta ise 44. kanal Bloomberg HT’ye ait. Tivibu kullanıyorsanız Bloomberg HT’ye 39. kanaldan ulaşabilirsiniz. TV Plus'ta ise 58. kanaldan Bloomberg HT’yi izleyebilirsiniz. Teledünya'da ise 62. kanaldan Bloomberg HT’ye ulaşabilirsiniz.

Türksat üzerinden frekansla kanalı yükleyecekseniz; frekans bilgileri şöyle:

Türksat 42° Doğu 11053 MHZ 8.000 MSYM/S Yatay FEC: 3,4 

Bloomberg HT adresi | Bloomberg HT telefon numarası

Bloomberg HT izleyiciler zaman zaman kanalın nerede olduğunu, iletişim bilgilerini merak ediyor. Bloomberg HT’ye 0212 313 60 00 nolu telefonla ulaşabilirsiniz. Habertürk binası ise Taksim Abdülhakhamit Caddesinde bulunuyor.

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