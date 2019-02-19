Blokzincir teknolojisi ticareti hareketlendirmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük blokchain projesi için Blokzincir Ticaret Platformu (BTP) ile BlockchainIST Center (BCIST) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Dijital ortamda verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve takip edilmesini sağlayan blockchain teknolojisi sayesinde ticaret hareketlenecek.

Verilerin dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan blockchain teknolojisi, ticarette kullanılmaya başlanacak. Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük blokchain projesi olarak kabul edilen Blokzincir Ticaret Platformu’na BAU BlockchainIST Center’da dahil oldu. Dünyanın en prestijli bilişim teknoloji şirketlerinden IBM’in de desteklediği projede; Atez Yazılık Teknolojileri, Schneider Electric, DB Schenker Arkas, Vakıfbank ve Güler Dinamik gibi önemli kurumlar yer almakta. İlgili bakanlık ve kamu kurumlarının desteklediği proje sayesinde, Türkiye’de ihracat ve ithalat blokzincir teknolojisi ile hiç olmadığı kadar güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Enver Yücel, “3 binden fazla şirketle iş birliği içerisindeyiz”

Toplantıda yaptığı konuşmasında işbirliğinin önemine değinen BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, " Bu teknolojinin gerisinde olmayacağız. Eğitim sektöründe bu trendi takip ediyor ve ettiriyoruz. Liselere bu alanda dersler veriyoruz. Dünyadaki değişim eğitim varsa devam ediyor. Ancak bakıldığında sektörler içerisinde en muhafazakârı eğitimdir. En büyük sıkıntılardan biri eğitimin dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduramamasıdır. Eğitimde hala 50 yıl önceki öğrenme biçimleri var. Eğitimi dönüştürebilirsek işte o zaman dünyanın öncülüğünü yapabiliriz. Bizler kurum olarak çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. 3 binden fazla şirketle iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz istediği sektörde çalışabiliyor. Uygulama içerisinde eğitim veriyoruz. Bu iş birliği de bu alanda yapılacak önemli çalışmalarının temeli olacaktır “diye konuştu.

Prof. Dr. Şenay Yalçın , “Dört blockchain dersini sisteme entegre ettik”

Bu iş birliği ile çok iyi işlere imza atacaklarını söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Dijital çağda yaşıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşların iş yapma şekli değişiyor. Bu iş yapma seklinde de en önemli alan son zamanların gözde teknolojisi blockchain teknolojileridir. Bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Çalışmalar gösteriyor ki müfredat içerikleri değişiyor. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Son iki yılda dört farklı blockchain dersini sisteme entegre ettik. Öngörüler şunu gösteriyor: 2020 yılı içerisinde 25 milyardan fazla cihaz birbiriyle konuşuyor olacak. Bu da blockcahinle sağlanacaktır. Bizler de birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü olmak istiyoruz. Bu iş birliği bunun için çok önemli bir adımdır" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, “Önemli projelere imza atacağız”

Blockchain teknolojisiyle birçok projenin hayata geçirileceği bir iş birliği içerisine girdiklerini kaydeden BCIST Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, bu teknolojini Türkiye’ ki kullanım boyutunu değerlendirerek şu ifadelerde bulundu:

“Blockchain teknolojisi konusunda şuan Türkiye’nin bir an evvel uluslararası çapta projeler üretmesi gerekmektedir. Bu konuda şu anda hem dünyada hem Türkiye’de en önemli eksiklik aslında insan kaynağıdır. Okullarımızda blockchain teknolojisi hakkında dersler koyarak, bu alandaki insan kaynağı boşluğunu doldurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. BTP ile birlikte önemli projelerin kodlamalarını ve planlamalarını ekonomiye katkısının ne şekilde olacağı gibi konularda akademik analizler yaparak, bunların uygulama sürecini yürüteceğiz. Dolayısıyla aslında projenin her aşamasına BCIST olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanda hızlı davranabilirsek, öncü ülke olma fırsatını koruyabiliriz diye düşünüyorum. Şuanda bakanlıklarımızda ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu konuda farkındalık çok büyük. Bu konuda işin potansiyelini doğru ve hızlı değerlendirmek adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Burada tek bir kurumun tek başına bir şey yapması mümkün değil. Blockchain teknolojisi işbirliği ve güven protokolü üzerine yürüyen bir teknoloji. Dolayısıyla sektör, kamu kurumları ve üniversiteler arasındaki işbirlikleri çok önemli” diye konuştu.

Blockchain teknolojisinin ticarette kullanımından bahseden BTP Direktörü Dr. Kenan Güler ise, "Bu teknoloji ile uluslararası ticarette herhangi bir ürünün siparişinden başlayarak, tüm dokümanlarının dijital ortamda yapılması sağlanıyor. Tüm bu süreçler akıllı sözleşmelerle yürütülüyor. Blockhain,tüm tarafların katılımına açık, şeffaf ve takip edilebilir bir uygulama sunuyor. Artık dünyada endüstrinin nasıl şekilleneceği konusu tartışılıyor. O nedenle bizlere teknolojiyi iyi okuyan gençler, harekete geçen liderler gerekli" şeklinde konuştu.