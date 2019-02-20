İSTANBUL (AA) - Digital Exchange Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Pamuk, Türkiye'nin, İran ve Rusya ile birlikte kripto paraya en çok ilgisi olan ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Zirveye, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden blokzinciri ve kripto para konusu ile ilgili yatırımcılar, mühendisler ve profesyoneller katıldı.

Zirvede, kripto para ödemelerinin geleceği, mevcut banka çözümlerindeki başarısızlıklar, devletlerin kripto paraları ve blokzinciri ile uyumu, bireysel ekonomide yeni dönem, insanların güce karşı merkeziyetçilikten uzaklaşmaları, kripto para piyasasının mevcut durumu, blokzinciri teknolojisinin geleceği, Bitcoin ve diğer kripto paralar ile yatırımcıların sonraki adımları ele alındı.

Digital Exchange Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Pamuk, zirvede yaptığı konuşmada, zirveye yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Pamuk, gelecek 5 yılda her ülkenin blokzinciri parası olacağını ve Türkiye dahil, dünyada birçok ülke ve markanın bu alana çok ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, "Örneğin, Malta'da Blockzinciri Borsası var. Görünen o ki, dijital para alanında yaşanacak yoğunlaşma ile doların para piyasalardaki ağırlığı azalacak ve bankaların da para saklama işlemlerinde düşme olacaktır." diye konuştu.



İnsanların teknolojik yeniliklere ilgisinin yanı sıra mevcut ekonomik koşulların kripto paraya olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Pamuk, merkezi Hollanda'da bulunan ING Bank’ın yayımladığı müşteri raporuna göre, Türkiye'nin, İran ve Rusya ile birlikte kripto paraya en çok ilgisi olan ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.





- "Bitcoin, teknik işaretleri çok yakından izliyor"







Wall Street Analisti Tom Lee de 2019’un, kripto fiyatları ve blokzinciri sektörü açısından çok iyi bir yıl olacağını ifade ederek, "2017 yılında mükemmel bir yıl geçirdik. 2018'de ise çoğunlukta durağan bir yıl geçirdik. 2018'in sonuna doğru çatallanma oldu. Fork (çatal) savaşları dediğimiz bir dönem yaşadık. Bu sermaye piyasalarında hissedildi. Yükselen piyasalarda düşüş yaşandı. Bu da Bitcoin’i etkiledi." diye konuştu.



Bu yıl makro piyasaların daha pozitif seyretmesinin kripto fiyatları ve blokzinciri sektörünü etkileyeceğini belirten Lee, dijital paraların yeni finansal bir mimari olduğunu vurguladı.



Lee, Bitcoin'in dijital para birimi olduğunu, teknik işaretlerden ve dolardan etkilendiğini vurgulayarak, "Bitcoin, teknik işaretleri çok yakından izliyor. Kripto paraları kazançları raporlamaz. Bu yüzden teknik detaylar burada önem kazanıyor." dedi.

BTCTurk Teknolojiden Sorumlu Başkanı Oğuz Yurtseven ise 2013 yılında Türkiye’nin ilk Bitcoin borsasını kurduklarını hatırlatarak, kitle fonlaması platformlarının küçük ve proje bazlı işletmelere yatırım ve fon sağladığını, blokzinciri teknolojisinin kitle fonlaması platformlarında kullanılmaya uygun olduğunu söyledi.