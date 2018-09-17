‘Blackwater’ gibi çalışıyorlar… ABD’den PKK’ya özel ‘birlik’

Savaş bölgelerinde özel güvenlik şirketi kullanan ABD’nin Suriye’de yeni bir şirketle çalıştığı ve bu şirketin paralı askerlerini kullandığı ortaya çıktı. Daha önce Irak’ta kullanılan Blackwater benzeri bir şirket olan Castle International’a ait sosyal medya hesaplarında şirkete bağlı ağır silahlarla donatılmış komandoların PKK/YPG’li teröristlerle yan yana savaştığı ve eğitim verdiği görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG ARMALI ‘ASKERLER’

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda firmanın uluslararası operasyonlarda kullandığı Special Projects Group (SPG-Özel Proje Grubu) isimli ağır silah donanımlı komandoları PKK’nın Suriye kolu olan YPG armaları takmış bir şekilde poz veriyor. Kısaca CISPG olarak anılan şirket yayınlanan fotoğraflarda YPG’ye ‘destek’ mesajları da gönderiyor. 23 Mayıs’ta şirketin sosyal medya hesabında YPG armalı bir paralı askerin fotoğrafı, “CISPG neden bu savunma personellerine (YPG’liler kastediliyor) güveniyor. Basit, çalıştığınız biliyoruz ve yanınızda olmaya söz veriyoruz” mesajıyla paylaşılmış.

ABD HÜKÜMETİNE ÇÖZÜM DESTEĞİ!

Şirket internet sitesinde daha çok havayoluyla tıbbi yardım ve tahliye operasyonları yürüttüğünü belirtiyor. Ancak hem şirketin sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında şirkete ait bir çok paralı askerin, silahın hatta silahlı eğitimin fotoğrafları yayınlanıyor. Şirketin Instagram hesabında ise ABD hükümeti ve bağlı birimlere çözüm hizmetleri verdikleri söyleniyor. Şirkete ait YPG arması takmış bir askerin süre önce internete düşen fotoğrafını askeri forumlarda yorumlayan uzmanlar ise şirketin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından YPG’ye hizmet vermeleri için kiralanmış olabileceğini vurguluyor.

BLACKWATER: EN KARANLIK ORDU

Dünyanın en büyük özel güvenlik şirketlerinden biri olan Blackwater, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA’in yüz milyonlarca dolar değerindeki ihalelerini alarak Afganistan ve Irak başta olmak üzere Amerikan ordusunun operasyonlarına destek kuvveti sağlıyor. 1997’de kurulan ve bünyesinde binlerce paralı asker bulunan şirket, 2006’dan beri Amerikalı diplomatlara da koruma sağlıyor. 2007’de Bağdat’ta Blackwater için çalışan bir grup korumanın pusuya uğradıklarını sanarak ateş açması sonucu 17 sivil hayatını kaybetti. Nisur Meydanı Olayı olarak bilinen bu olay dışında haklarında bir çok işkence, kötü muamele, cinayet iddiası ve davası bulunuyor. PKK’da ele geçirilen ABD üretimi silahları örgüte verdiği iddia edilen şirket, kötü ününü gizlemek için 2009 yılında adını önce Xe Services, 2011’de ise Academi olarak değiştirdi.

SİNCAR’DA PKK İLE DEVRİYE

Şirketin yayınladığı fotoğraflara bakıldığında Afrika ve Ortadoğu’daki başka bölgelerde de Pentagon’un güdümünde çalıştıkları belli oluyor. Ancak daha ilginci 3 Haziran 2018’de yayınlanan fotoğraflarda Irak’taki Sincar sınırında CISPG askerlerinin PKK’lılarla devriyeye çıktığı anlaşılıyor. Şirket bölgede DEAŞ’a karşı savaşan gruplara destek verdiğini belirtiyor.

SESSİZ PROFESYONELLER!

CISPG’nin internet sitesinde şirketin sosyal medya hesapları, bir e-posta adresi dışında bağlantı kurulabilecek bir telefon numarası bulunmuyor. Ancak sitede müşterilerin şifre ile giriş yapabildiği bir sekme yer alıyor. Şirket kendini uluslararası askeri hizmetler alanında lider bir firma olarak tanıtıyor. Tanıtımda yüksek riskli ortamlarda müşterilere yardımcı olan üst düzey eğitimli ve ‘sessiz’ profesyonellerin istihdam edildiği belirtiliyor. Alanlarında uzun geçmişe ve en iyi performansa sahip profesyonellerin müşterilerine yönelik tehditleri azalttığı iddia ediliyor.

GİZEMLİ ŞİRKET

Şirketin iş dünyasına yönelik yayın yapan Linkedin’deki bilgileri ise durumu daha da gizemli hale getiriyor. CISPG’ın Wyoming eyaletinin başkenti ve eyaletin en yüksek nüfuslu şehri Cheyenne’de 2008’de kurulduğu belirtiliyor. Havayolu ile tıbbi yardım ve tahliye hizmeti dışında özel operasyon ve istihbarat hizmetleri verdikleri ifade ediliyor. CISPG’un Cheyenne’deki merkezi dışında şirketin Arizona ve Cibuti’de iki ofisi daha bulunuyor. Castle International’a ait Castle Medflight adlı bir hava ambulans şirketi daha bulunuyor. Castle Medflight’ı ise ABD ordusundan emekli gazilerin yönettiği belirtiliyor.

İSMİ VE RESMİ OLMAYAN PATRON

Yönetime bakıldığında ise şirketin kurucusu ve CEO’su olarak resmi hatta ismi bile bulunmayan Mr. Stark adlı biri karşımıza çıkıyor. Mr. Stark, burada verdiği bilgilerde ABD Özel Harekat Komutanlığı’na (SOCOM) bağlı dünya çapında hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen 4-6 kişilik muharebe arama ve kurtarma (CSAR) timlerine aktif olarak liderlik yaparak destek verdiğini söylüyor. CSAR timlerinin temel görevleri muharebe alanında arama-kurtarma yapmak, yani düşman bölgesinde kalmış ya da esarete düşmüş personeli bölgeye sızarak alıp geri getirmek olarak biliniyor. CSAR timlerİ sadece arama kurtarma değil özel kuvvetler operasyonmlarında da kullanılıyor.

PENTAGON’A ERİŞİM İZNİ

Şirketin yüzleri arasında en önemli isim olarak özel projeler koordinatörü Adrian Velasco dikkat çekiyor. Velasco tıbbi ve askeri alanlardaki operasyonları yönettiğini belirtiyor. Üniversitede askeri eğitim aldığını belirten Velasco, ABD Donanması’nda 4 yıldan fazla finansal ve lojistik uzmanı olarak görev yaptığını ifade ediyor. Velasco anti-terörizm kursu aldığını ve özel güvenlik sertifikası sahibi olduğunu belirtirken, Pentagon’a erişim izni olduğunu iddia ediyor. Kaynak: İlker Akgüngör / Vatan