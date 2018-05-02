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Black Mirror senaryosu “sosyal skor” Çin’de hayata geçiyor!

Çin’in geçtiğimiz aylarda günüllülük esası ile başlattığı ‘sosyal skor’ sistemi 2020 yılında zorunlu hale gelecek. Çin’in kararı Black Mirror dizisindeki RateMe sosyal puanlama uygulamasını hatırlattı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:29
Black Mirror senaryosu “sosyal skor” Çin’de hayata geçiyor!

Çin’in geçtiğimiz aylarda günüllülük esası ile başlattığı ‘sosyal skor’ sistemi 2020 yılında zorunlu hale gelecek. Çin’in kararı Black Mirror dizisindeki RateMe sosyal puanlama uygulamasını hatırlattı.

Çin’de uygulaması planlanan programın adı “Sosyal Skor.” Bu uygulamayla birlikte Çin halkını birçok değişiklik bekliyor.

2010 yılından beri bu uygulama için çalışmalarını yürüten Çin’de şu an test aşamasında gönüllü yapılan uygulama; 2020’den itibaren ülke çapında vatandaşlarına ‘kişisel kredi notu’ vermeye başlayacak.

Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulama sayesinde vatandaşların davranışlarını denetleyecek sistem Çin’in Jiangu bölgesinde pilot proje olarak test ediliyor. Sosyal Skor uygulaması sayesinde Çin Devleti, vatandaşlarını hem sanal hem de gerçek yaşantılarını takip ederek davranışlarının yasal ve ahlaki uygunluklarını puanlamış olacak.

VATANDAŞLIK PUANLAMA SİSTEMİ

Puanlama sistemi ise A, B, C ve D olarak 4’e ayrılacak. A, 1050 puan ve üzerinde not alan ve dürüst insanlardan oluşacak. D kategorisinin puanı ise 599 ve altı olarak belirlendi. Bu kategori ayrıca ülkedeki en ahlaksız kesimi de temsil edecek.

Puanlama anlayışı ise sosyal medya paylaşımları ile doğrudan orantılı olacak. Yalan beyanda bulunmak ve uygunsuz fotoğraflar paylaşmak 50 puanlık kesinti anlamına gelecek.

Bu sadece sosyal medya ile sınırlı olmayacak. Örneğin karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinden geçmezseniz ve faturalarınızı zamanında yatırmazsanız skorunuz epey bir düşecek.

Ayrıca herhangi bir sınavda kopya çekerken yakalanan biri ise bankaya kredi başvurusunda bulunamayacak, hatta evlenmek için eş bulurken bile epey zorluklar yaşayacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:29
  1. Vatandaşlık puanlama sistemi
  2. Çin
  3. Black mirror

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