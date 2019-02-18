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BKM'den "Netflix" açıklaması

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi için Netflix ile yapılan anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağı iddiasında bulunuldu

18 Şubat 2019 Pazartesi 00:35
BKM'den "Netflix" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin vizyondan kalkmadan Netflix'te yer almasına gösterilen tepkilere yapım şirketi BKM'den yanıt geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat'ta sinemalarda gösterime giren filmin, üçüncü haftasında hem sinemalarda hem de Netflix üzerinden gösterime devam etmekte olduğu belirtildi.

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarılan açıklamada, BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, filmin gişe rakamlarının beklenen düzeyde devam ettiği belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İstanbul'a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunmak kararımızın gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşma ile filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza izletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz. Netflix ile yaptığımız anlaşma sadece "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmimiz için geçerlidir ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 00:35
  1. BKM
  2. Organize İşler Sazan Sarmalı
  3. Yılmaz Erdoğan

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