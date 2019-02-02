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BKM ekibi "Organize İşler: Sazan Sarmalı"nı izledi

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan:- "Sinema sanatında insanın bir tek amacı vardır. O da kendisinden daha uzun yaşayacak filmler yapmak. Öyle umuyorum ki 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' çok uzun yaşayacak"

02 Şubat 2019 Cumartesi 00:08
BKM ekibi "Organize İşler: Sazan Sarmalı"nı izledi

İSTANBUL (AA) - BKM ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, bugün vizyona giren "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini izledi.

Filmin oyuncularının da katıldığı özel gösterim, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası sahnede konuşma yapan Erdoğan, filmin uzun bir çalışma sürecinden sonra ortaya çıktığını belirterek, "Sinema sanatında insanın bir tek amacı vardır. O da kendisinden daha uzun yaşayacak filmler yapmak. Öyle umuyorum ki 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' çok uzun yaşayacak." dedi.

Erdoğan, filme emek veren kamera arkası ekibine de teşekkür ederek, "Bu işte yüzlerce sanatçının emeği var. Büyük bir iş başardılar. Ayrıca bütün İstanbul'a da çok teşekkür ediyorum. Filmde İstanbul başroldeydi. Bu arada gala yapmaya vaktimiz olmadı. Bu gösterim de aile içi bir gösterim. Hiçbir arkadaşımız lütfen kırılmasın." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ da filmin kendisi için enteresan bir serüven olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu projenin benim için 2 önemli anlamı var. Birincisi Adanalıyım. Oynadığım karakter de Adanalı olduğu için hayatım boyunca unutamayacağım bir anım oldu. İkincisi ustamız Yılmaz Erdoğan beni komedi ile buluşturduğu için önce kendisine, sonra oyuncu arkadaşlarıma ve set ekibine çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Ağabey'le ilk 'Kelebeğin Rüyasını' yapmıştık. Şimdi Organize İşler. Umarım bundan sonra da uzun soluklu projelere imza atarız."

Ezgi Mola da, "Benim bundan önce ilk sinema filmim 'Organize İşler'di. Bu filmde de yeniden Yılmaz Erdoğan'ın partneri olarak yer almak benim için çok heyecanlı ve mutluluk vericiydi. İyi ki bu projedeyim. tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterime konuk olan Belçim Bilgin ise filmi daha önce izlediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, "Gerçekten olağanüstü bir film olmuş. Aksiyon sahneleri ve çekimleri çok iyi. Bir kere filmde tarihe kazanacak performanslar var. Herkesin rolü çok iyi oturmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Gösterimde ayrıca filmin oyuncularından Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, ve Okan Çabalar da kısa bir konuşma yaptı.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" bugün vizyona girdi.

Komedi ve aksiyon türündeki, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu edinen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Uğur Bilgin, Cihan Talay, Hamza Yazıcı ve Ata Demirer de yer alıyor.






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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 00:08
  1. BKM
  2. Organize İşler: Sazan Sarmalı

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