0553 313 94 23

BJK genel kurulundaki kararların iptali davası

Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesini kararlaştıran hakim, duruşmayı erteledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
BJK genel kurulundaki kararların iptali davası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) 2016 yılında yapılan genel kurulundaki kararların iptali ile 5 bin 268 kişinin usulsüz şekilde üye yapılması ve üye aidatlarının toplu halde yatırılması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Ozan Biber, Sezgin Gülnar, feri müdahil Ahmet Gelberi'nin avukatı Hakan Uzun, davalı avukatı Deniz Çiftçi ve taraftarlar katıldı.

Hakim Haydar Aydın, duruşmaya katılan taraftarlara, "Beşiktaş sahada konuşsun burada değil." dedi.

Dosya ve raporun henüz bilirkişiden dönmediğini ifade eden Aydın, BJK Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mahkemeye yazılan ve aydınlanması istenilen hususlar konusundaki yazısının dosyaya konulduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının, raporun beklenmesi talebinin ardından Aydın, ara kararını açıkladı.

Dosyaya konulan yazının, bilirkişi kuruluna ulaştırılması kararını veren Aydın, bilirkişi kuruluna gerektiğinde kulüp merkezinde istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesi için yetki verilmesine hükmetti.

Dosya ve raporun bilirkişi kurulundan dönmesinin beklenmesini kararlaştıran Aydın, duruşmayı erteledi.

Hakim Haydar Aydın, duruşma sonunda, Beşiktaş'a yurt içi ve yurt dışında başarılar diledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
  1. BJK
  2. dava
  3. genel kongre
  4. İptal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi’nden Beyliküdüzü Belediyesi’nde inceleme
    1. İzmit Belediyesi’nden Beyliküdüzü..
    2. TSK’dan Bosna Hersek Türk Temsil..
    3. Patlamaya ilişkin 8 şahıstan 2’si..
    4. Çölyak hastalarına destek
    5. Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
    6. "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Dünya Şampiyonu Navko’dan Başkan..
    9. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    10. RTÜK üyeliğine seçilen 3 isim belli..
    11. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    12. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    13. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    14. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    15. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    16. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    17. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    18. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    19. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    20. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    21. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    22. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    23. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    24. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    25. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    26. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    27. Huawei, ABD teknolojisine..
    28. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    29. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    30. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap