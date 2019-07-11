BJK genel kurulundaki kararların iptali davası Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesini kararlaştıran hakim, duruşmayı erteledi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) 2016 yılında yapılan genel kurulundaki kararların iptali ile 5 bin 268 kişinin usulsüz şekilde üye yapılması ve üye aidatlarının toplu halde yatırılması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Ozan Biber, Sezgin Gülnar, feri müdahil Ahmet Gelberi'nin avukatı Hakan Uzun, davalı avukatı Deniz Çiftçi ve taraftarlar katıldı. Hakim Haydar Aydın, duruşmaya katılan taraftarlara, "Beşiktaş sahada konuşsun burada değil." dedi. Dosya ve raporun henüz bilirkişiden dönmediğini ifade eden Aydın, BJK Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mahkemeye yazılan ve aydınlanması istenilen hususlar konusundaki yazısının dosyaya konulduğunu söyledi. Taraf avukatlarının, raporun beklenmesi talebinin ardından Aydın, ara kararını açıkladı. Dosyaya konulan yazının, bilirkişi kuruluna ulaştırılması kararını veren Aydın, bilirkişi kuruluna gerektiğinde kulüp merkezinde istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesi için yetki verilmesine hükmetti. Dosya ve raporun bilirkişi kurulundan dönmesinin beklenmesini kararlaştıran Aydın, duruşmayı erteledi. Hakim Haydar Aydın, duruşma sonunda, Beşiktaş'a yurt içi ve yurt dışında başarılar diledi.



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