0553 313 94 23

[email protected]üs”teparlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

pladis şirketinin üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması [email protected]üs’ebaşvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus.com adresinden 25 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek.Bu yıl projeler Ülker Oneo için hazırlanacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:02
“bizz@kampüs”teparlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçipazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan“[email protected]üs”başladı. Bu yıl 8. kez öğrencilerle buluşacak yarışmadabugüne kadar 28.596öğrencinin oluşturduğu 9.693takım fikirlerini sundu.

[email protected]üs yarışmasıyla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama deneyimi yaşadıklarını belirten pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli,  “Öğrencilertakım oluşturma, ekip çalışması, yaratıcı fikir geliştirme, proje yönetimi  ve sunum yapma konularında deneyim elde ediyor. İlk başvuru gününden, proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği sürece ve sunumların yapıldığı final gününe kadar hem bizim hem öğrenciler için heyecan dolu ve karşılıklı olarak birbirimizi geliştirdiğimiz bir 4.5 ay geçiyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin kazandığı deneyimle gelişim ve kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

Staj ve işe başlama fırsatı

Üniversite 3.-4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği [email protected]üs’te bu yıl fikirler Ülker Oneo içingeliştirilecek. Öğrenciler inovatif ürün, tasarım,ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planındanoluşturdukları projeleriyle yarışacak. İlk 3’e giren takımlara verilecek 20bin TL, 15bin TL ve 10bin TL’lik ödüllerin yanı sıra pladis’teuzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanacak.Geçen sene Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden Energenius takımının, ikincilik  Yeditepe Üniversitesi’nden Conception takımının, üçüncülükEge Üniversitesi’nden mADcap takımının olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:02
  1. İstanbul
  2. Ülker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşı ne kadar 2019 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı
    1. İşsizlik maaşı ne kadar 2019 en düşük..
    2. Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları..
    3. Sanık adliyeyi boyatıyor
    4. Tiroid kanserinin 4 türü
    5. Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı: Müdahale..
    6. "Cumhurbaşkanının yargıya emir..
    7. Kazakistan, 2018’i bölgesel ve..
    8. [email protected]üs”teparlak fikirler Ülker..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan terör sevici birliğe..
    10. "İsrail Suriye'de Hizbullah..
    11. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
    12. ANALİZ - Uzay Ajansı ve Türkiye’nin..
    13. Gri listedeki terörist öldürüldü
    14. Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı
    15. 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
    16. Başkan Toru, kadın medya çalışanları..
    17. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir..
    18. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    19. Definecilerin açtığı çukurdan 1800..
    20. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde