“bizz@kampüs”teparlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçipazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan“[email protected]üs”başladı. Bu yıl 8. kez öğrencilerle buluşacak yarışmadabugüne kadar 28.596öğrencinin oluşturduğu 9.693takım fikirlerini sundu.

[email protected]üs yarışmasıyla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama deneyimi yaşadıklarını belirten pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Öğrencilertakım oluşturma, ekip çalışması, yaratıcı fikir geliştirme, proje yönetimi ve sunum yapma konularında deneyim elde ediyor. İlk başvuru gününden, proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği sürece ve sunumların yapıldığı final gününe kadar hem bizim hem öğrenciler için heyecan dolu ve karşılıklı olarak birbirimizi geliştirdiğimiz bir 4.5 ay geçiyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin kazandığı deneyimle gelişim ve kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

Staj ve işe başlama fırsatı

Üniversite 3.-4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği [email protected]üs’te bu yıl fikirler Ülker Oneo içingeliştirilecek. Öğrenciler inovatif ürün, tasarım,ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planındanoluşturdukları projeleriyle yarışacak. İlk 3’e giren takımlara verilecek 20bin TL, 15bin TL ve 10bin TL’lik ödüllerin yanı sıra pladis’teuzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanacak.Geçen sene Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden Energenius takımının, ikincilik Yeditepe Üniversitesi’nden Conception takımının, üçüncülükEge Üniversitesi’nden mADcap takımının olmuştu.