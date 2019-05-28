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"Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Kardeşim bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Aklınızı başınıza alın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum"- "Bu şehir huzura kavuşacak. Bu kardeşiniz şehirdeki ihtiyaçlı ailelere, eğitim destek paketleriyle de eğitime destek olacak"

28 Mayıs 2019 Salı 19:58
"Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum." dedi.

İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlara seslendiği konuşmasında, seçim konuşmalarında insanları rahatsız edecek ifadelerden kaçındığını söyledi.

Konuşma yaparken annesi, kardeşi, arkadaşları, eşi ve çocukları dinliyormuş gibi konuştuğunu belirten İmamoğlu, "Bunların yüzüne bakarken yaptığım işten utanmamam gerekiyor. İnsanlara saygı ve sevgi çerçevesinde konuşmam gerekiyor." diye konuştu.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini kazanması halinde tüm İstanbullu için çalışacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul’un nimetlerini 16 milyon İstanbulluya dağıtmaya geliyorum. Bu onların zoruna gidiyor. Bu onların zihninde sıkıntı yaratıyor. Değerli dostlarım, güzel insanlar. Ben adil olacağım. Ben bu şehrin insanlarına eşit davranacağım. Partizanlık yok, liyakat var. Dün akşam televizyonda neyse burada da aynı sözü söylerim. Birebir konuşuyorken nasıl konuşuyorsam, topluluğa karşı da aynı konuşurum. Ben ne diyorum. Kardeşim bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Aklınızı başınıza alın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum. Günün sonunda bu arkadaşlar bizim video işini saptırıp, ekleyip çıkartıp sözüm ona terörle ilişkili hale getirmeye çalışıyorlar."

- "Bu şehir huzura kavuşacak"

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Anamın ak sütü gibi helal bir şekilde kazandım. Ama buna müdahale ettiler. Siyasi bir karar verdiler. Hukuka ve Türkiye'nin demokrasisine bir darbe vurdular. Ama biz milletçe partili partisiz demokrasinin yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Öğrencinin kartını 85 liradan 40 liraya indirdik. Biz yaptık diye ortaya çıktılar. Ben 31 Mart öncesinde bunu açıkladığımda birileri çıktı dedi ki, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun? Sen hesap kitap yapmayı da bilmiyorsun.’ Ama biz onu verdikten sonra hepsi sahiplenmeye çalışıyor." dedi.

"İstanbul'un garibine, fakirine, ihtiyaçlısına ayrılan bütçeyi 2 katına, 3 katına çıkaracağız." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Onların dertleri, 'Acaba bize ayrılan paraya bir şey mi olacak?' Dertleri Ekrem'le. Ben diyorum ki bu şehrin insanlarına dağıtacağım. Onlar diyor ki biz paramızı isteriz. Bu kadar net. Hesapları kitapları bu. Ama göreceksiniz. Bu şehir huzura kavuşacak. Bu kardeşiniz şehirdeki ihtiyaçlı ailelere, eğitim destek paketleriyle de eğitime destek olacak."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:58
  1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

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