Bizler kardeşiz aramıza tabular koymayalım

Nizamettin Bekar

Suriye’yle ilgili bazı cenah lehte bazı cenah da aleyhte yorum yapmaktadır. Aslına bakarsanız her iki taraf da objektif olmaktan uzak durmakta.

Konu o kadar önemlidir ki Rahmetli Erbakan Hocam “Eğer konu Suriye’ye gelmişse biliniz ki emperyallerin masasında Türkiye vardır“ sözü bana art niyetli kesimler bizlere diş geçirmek için fırsat kolladığını hissettirmektedir.

Rejim güçleriyle bir araya gelinmeli mi sorusu evet rejim kuvvetleriyle bir araya gelmemizi gerekli kılmaktadır. Çünkü emperyaller Suriye üzerinden bizlere bir saldırı da bulunabilir. Bundan dolayı vakit geçirmeden rejim güçleriyle bir araya gelmenin yollarını aramamız lazım gelmektedir. Bu görüşü ülkem geneli izan sahibi pek çok yazar da dile getirmektedir. Mesela İbrahim Karagül’ü verebilirim.

Aslında bu olaylar Arap Baharı denilen ne idiğü belli olmayan ama bence tamamen Amerika’nın İslam coğrafyasında bir Kürt devleti kurması ve daha sonrasında da Büyük İsrail devletinin kurulması sağlanacaktı. Tüm bu şeytani gelişmeler Amerika’nın ayar çekmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Çünkü bu Arap Baharı denilen şeytani olaylar sonrasında İslam coğrafyasından pek çok lider kara toprağa düştü ve ülkesi işgal edildi. Bakınız Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin öldürüldü ve ülkesi işgal edildi ve Libya lideri Kaddafi öldürüldü ve ülkesi işgal edildi. Bazı soru işaretleri var. Suriye lideri Esat öldürülecekti fakat arkasında Rusya olduğundan canını zor kurtardı fakat ülkesinin işgalini durduramadı. Önceleri iyi ya da kötü bir şekilde bu coğrafyada huzur vardı.

Suriye olayından sonra ülkeme yaklaşık beş milyon mülteci geldi. Bu beş milyon mültecinin kaydı kuydu yapılmadı. Hatay’da güya kamplarda tutuldu fakat bu kamplardan binlercesi ülkemin diğer vilayetlerine dağıldı. Sizlerin anlayacağınız tam bir muamma.

Ben ülkeme kardeşlerimin alınmasına karşı değilim. Fakat korkum odur ki yakın bir gelecekte bu kardeşlerimle problem yaşayabiliriz diye düşünmekteyim. Şöyle ki, bu kardeşlerimden inancı samimi temiz olanları vardır. Fakat yine eminim ki bunların içerisinden en az elli binden aşağı olmamak üzere art niyetli olanı vardır diye düşünmekteyim. Allah muhafaza buyursun bu elli bin insan ülkem herhangi bir saldırı durumunda durumları ne olacaktır?!Acaba kurtuluş savaşında ülkem bir saldırıyla karşılaştığında Ermenilerin yaptığını yaparlarsa bizlerin durumu ne olacaktır?! Ya da şöyle yazayım bu beş milyondan fazla mülteciden hiç olmazsa beş bin civarında olanı canlı bomba olur da ülkemde canlı bomba eylemi yaparlarsa durum ne olur?! Sakın bana kimse olmaz demesin. Burası dünya. Ve burada egemen güçler bizleri ortadan kaldırmak için plan ve proje yaptığını herkes biliyor. Daha bir dikkatli davranmamız lazım gelmekte değil mi?!

Birde işin başka bir boyutu var. Avrupa bu Suriye olayından Suriyelileri ülkemde tutmamız karşılığında bizlere altı milyar euro vereceklerdi. Verdiler mi?! Vermediler. Bir milyar verdiler işlerini karşıya geçirdiler. Şimdi şöyle bir akıl teatisinde bulunsak acaba olur mu?! Bu Avrupa her zaman olduğu gibi sözlerini tutmadılar. Onlar her zaman kendi çıkarlarını gözetmekteler. Peki bu Suriyelileri bizlerin sınırlarımızdan kaçak göçmen olarak Avrupa’ya girmeye çalıştıklarında bizler engel olmasak ne olur?! Biz haksızlık yapmış olur muyuz?! Niye haksızlık yapacağız.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede ki Pençe gibi operasyonları tamamen ülkemizin milli menfaatlerinden dolayıdır. Eğer bu operasyonlar yapılmamış olsa idi Allah muhafaza belki de yakın bir gelecekte daha büyük problemlerle karşılaşabilirdik. Amerika’nın ülkemize yapacağı büyük oyunu milli ordumuz gördü ve gerekli cevabı anında kendilerine verdi. Ülkemize karşı yapılacak çok sinsi saldırıyı ülkemizin sınırları dışında karşılayıp bertaraf ettik. Elhamdülillah. Durum bundan ibarettir. Milli ordumuzun tüm bu operasyonları sayesinde inşallah yakın bir gelecekte Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönüşü hızlanacaktır.

Allah’ın izniyle şu unutulmamalıdır ki milli ordumuz ve gizli servisimiz ülkemizin karşılaştığı ve karşılaşacağı her türlü tehlikeye anında cevap verecek iradeyi bugün gösterdi ve yarın göstermeye devam edecektir. Bizler kardeşiz. Aramıza tabular koymayalım…