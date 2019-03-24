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"Bizler her meslek grubundaki seçmenimizi aynı derecede önemser ve sahipleniriz"

AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu, Ferizli ilçesinde yaşayan çobanların yanlarına giderek 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde kendisine destek vermeleri için oy istedi.

24 Mart 2019 Pazar 11:00
"Bizler her meslek grubundaki seçmenimizi aynı derecede önemser ve sahipleniriz"

AK Parti Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu, Ferizli ilçesindeki çobanların 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde destek istedi.

Elinde demlik çayla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otladığı alanda çobanlarla bir araya gelen Gündoğdu, ilçede gerçekleştireceği projeleri anlattı.

AA muhabirine açıklama yapan İsmail Gündoğdu, şöyle konuştu:

Gündoğdu, "İlçemizde yaşayan çobanlarımız bizler için çok kıymetlidir. Onların mesleği oldukça kutsal ve önemlidir. İşlerinin yoğunluğundan dolayı onları ilçe merkezinde ya da evlerinde göremiyoruz. Bu sebeple elimizde çay ile dilimizde, kalbimizde sıcak muhabbet ile yanlarına giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. İstemediğin oy senin değildir prensibi ile her bir vatandaşımızdan nasıl oy istiyorsak, hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimizden de oy istiyoruz." diye konuştu.

Gündoğdu, seçildiği takdirde ilçeye bağlı besicilik alanlarında çobanlar için gözetleme kuleleri inşa edeceklerini ifade ederek, " Hayvancılık ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından birdir. Çobanlarımızın dertleri ile dertleneceğiz, gönüllerinde hoş bir sada bırakacağız. Bizim için üniversite mezunu, ilkokul mezunu çoban vatandaşımız eşittir. Bizler her meslek grubundaki seçmenimizi aynı derecede önemser ve sahipleniriz." şeklinde konuştu.

50 yıldır çobancılık yapan Mahmut Dolaner da "Mesleğimizi gönülden yapıyoruz. Kış ve yaz aylarında tatil yapmaksızın hayvanlarımızın otlamasını sağlıyoruz. Bu mesleğin parasal değerinden daha çok manevi değerini seviyor ve sahipleniyoruz. İş yoğunluğumuz dolayısıyla adayların çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi sahibi olamıyorduk. Yoğun seçim sürecinde bizleri de düşünen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:00
  1. çoban
  2. destek
  3. Sakarya

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