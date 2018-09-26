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Cihat Tamer kimdir? Bizimkiler dizisinin Şevket'in başı şarkıcı Emrah ile dertte

ATV ekranlarında Cuma günü yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinin başrol oyuncusu Emrah, ile 'Bizimkiler' dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Cihat Tamer' arasındaki gerilim bir türlü dinmiyor. Emrah’la söz düellosuna giren Cihat Tamer’in biyografisi merak konusu oldu. Peki Cihat Tamer kimdir? Cihat Tamer nereli ve kaç yaşında? Cihat Tamer hangi dizilerde oynadı? İşte Cihat Tamer’in hayatı

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:56
Cihat Tamer kimdir? Bizimkiler dizisinin Şevket'in başı şarkıcı Emrah ile dertte

ATV ekranlarında Cuma günü yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinin başrol oyuncusu Emrah, ile 'Bizimkiler' dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Cihat Tamer' arasındaki gerilim bir türlü dinmiyor. Emrah’la söz düellosuna giren Cihat Tamer’in biyografisi merak konusu oldu. Peki Cihat Tamer kimdir? Cihat Tamer nereli ve kaç yaşında? Cihat Tamer hangi dizilerde oynadı? İşte Cihat Tamer’in hayatı...

Cihat Tamer, şarkıcı ve oyuncu olan Emrah ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. İkilinin sözlü olarak atışmaları ardından Cihat Tamer’in hayatı ve projeleri yeniden gündeme geldi. Türkiye Cihat Tamer’i 1989-1991 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Şevket olarak tanıdı.  Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu Cihat Tamer, 24 Şubat 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. 1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve tv dizilerinde oynadı. Sanatçı Çasod üyesidir.

CİHAT TAMER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Altınsoylular - 2016

Tehlikeyle Flört - 2015

Ne Münasebet - 2015 Hakkı

Kiraz Mevsimi - 2015

Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü

Kadim Dostum - 2014

Yalan Dünya - 2013

20 Dakika - 2013 Ali'nin babası

Uzun Hikaye - 2012 Okul Müdürü

Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen

Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal

Zoraki Koca - 2007 Recep

Aşk Her Yaşta - 2005 Emin

Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan

Zor Adam - 2004

Paydos - 2004

Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan

Fişgittin Bey - 2003

Koltuk Sevdası - 2001

Eşref Saati - 2000 Şükrü

Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim

Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret

Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal

Düğüm - 1993

Kavuşma - 1993

Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal

Herkesin Hayali - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar

Kırmızı Kart - 1990

Bizimkiler - 1989-1991 Şevket

Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen

Değirmen - 1986 Vali

Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam

Perihan Abla - 1986 Patron Cihat

Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar

Bir Yudum Sevgi - 1984

Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu

Bir Varmış Bir Yokmuş -1971

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:56
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