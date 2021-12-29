'Bizimki sadece vatan meselesi'

Biliyoruz ki Türkiye’ye karşı düzenlenen bu ekonomik operasyonlar bitmeyecek…

Eskiden cephe savaşları, ya da “gerilla/vur-kaç” savaşları oluyordu. O saldırıları bertaraf etmesi kolaydı…

Lâkin şimdi küresel sistemde silahlar değişti. Artık Dünyada ekonomik yönde daha can alıcı savaşlar oluyor…

Bunu diğer gelişmekte olan, ya da hiç gelişmesine izin vermedikleri ülkelerde denediler, gayet de başarılı oldular.

Bizde çok farklı versiyonlarını denediler olmadı. Hizipçilik yaptılar, 17-25 Aralık 2013’ü denediler, Gezi olayları ve en son 15 Temmuz 2016 darbe yapmaya kalktılar. Baktılar olmayacak, dediler ki; biz ne vakit vatandaşın cebine dokunursak; piyasaları ekonomik dalgalanma yaptırıp, stokçuları fa’liyete geçirip ürünlere her gün zam yaptırırsak, o vakit söylemler değişir…

“Fikirler başkalaşır; hükümeti ve Cumhurbaşkanını zor durumda bırakırız. İşte o vakit bizim işlerimize çomak sokan ülke önümüzden çekilir” düşüncesiyle yoğun küresel saldırılara maruz kalıyoruz…

Projelerinde iç siyaseti harekete geçirmek ve erken seçim yaptırmak isteniyor… Batının uşaklarının planları bu yönde işliyor…

Çünkü dolar kurunun ilk dalgalandığında, batılı medya manşet atmıştı. Maksat kur değil, Erdoğan’ı devirmek. Oyunu gördük mü? Aslında nerdeyse 1 asırdır yaşıyoruz; her türlü entrikaları çeviriyorlar coğrafyamızda…

Kur tutmadı; Dövizde oluşan köpük bir gün gibi kısa bir sürede 5-6 TL seviyesinde düşüş yaşadı. Bunun üzerine batı medyası “Türk Lirası Doları Yendi, Türk Lirası Geri Dönüyor, Türk Lirası Geri Dönüş Yaptı, Türk Lirası Olağan Üstü Adım Attı” gibi manşetler attı.

Siz zannediyor musunuz, bu projeler tek bir yerden yapılıyor…

Dünya ülkelerinin proje ürettirdikleri bazı kuruluşlar var. Sadece Amerika’da 1984 ayrı think tank vardır. Bunlar ne işe mi yarar?…

Bir think tank (düşünce kuruluşu), sosyal politikalar, siyasi strateji, ekonomi, askeri ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapabilirler, finansörleri ise bazen devlet bazen de gizli Dünya devletlerini yöneten ellerdir.

Ayrıca Dünyada bu kuruluşların üçte biri Amerika’da bulunduğunu da unutmayalım.

Allah bilir; bizim için kaç proje üzerinde çalıştılar, kaç proje geliştirdiler. Biri olmazsa diğeri devreye girecek…

Siz siz olun ufak tefek ekonomik saldırılarda savrulmayalım. Aklımız karışmasın, istedikleri budur… Bu bir var oluş savaşı ve vatan meselesidir…

Her dem söylüyoruz Arap baharını hatırlayın Libya, Irak, Mısır, Suriye daha niceleri var Türkiye buraların birçoğunda oyun bozup oyun kurdu…

Irak’da Saddam Hüseyin 2006’da idam ettiler sonuç halkın hali perişan, içler acısı…

Libya’da Muammer Kaddafi’nin 2009’da BM’de 96 dakikalık konuşmasından sonra buradaki konuşmaları bahane ettiler, adamı 2011’de kendi halkına linç ettirilerek öldürttüler, sonuç daha vahim oldu…

Mısır’da Muhammed Mursî’yi devirdiler, hapiste iken mahkemeye çıkarıldığında 2019’da öldürdüler, sonuç kan ve gözyaşı…

Şimdi onlar bunu yaparken Dünya’da engel olmaya çalışan bu küresel güçlerin karşısına çıkıp, yüzlerine karşı gerçeği haykıran kimdi? Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dı… Amerika Yunanistan’a F35 uçağını satıyor. Yunanistan’ın parası yok. Ülke ekonomisi bitik durumda, ama batının şımarık çocuğu olunca para söz konusu değil…

Mâ’mâfih parasını verdiği halde; BAE ve Türkiye’ye gelince, uçağı vermezler. Çok demokratik ve çok adiller değil mi?

Libya, Suriye ve Mısır vs… de ne işimiz var diyenlerle şimdi ekonomik saldırıya maruz kaldığımızda batıya karşı ülkesini savunacak muhalefet var mı? Cevabı ben vereyim; YOK…

Dünyada kendi ülkesini başka ülkelere şikâyet eden başka bir muhalefet var mıdır, hiç sanmam…

Burada hükümete çok büyük görevler düşüyor! İlk önce bürokrasiye nizâm getirecek…

Bürokratik adaletsizliği ortadan kaldıracak… Kamuda ücret dengesizliğini ortadan bir an önce bertaraf edecek…

Sormadan edemeyeceğim çünkü sahada bize soruyorlar bu tarım kredi kooperatifleri kimin? Özelse sorun yok…

Gereğini devletin denetim mekanizması yapar.

Fakat devletinse sorun var diğer marketlerle aynı mantalitede fiyat aralığı aynı… Hatta çoğu yerli olduğu söylenen ürünler daha da pahalıya satışa sunuluyor. Bu süreçte tarım kredi marketleri diğer marketlere kıyasla gerekiyorsa yüzde elli daha aşağıya vermesi lazım ki, devletin varlığını vatandaş görsün.

Zincir marketler fiyat fahişliğini aracıların çokluğuna dem vurarak açıklarken, bu marketlerde çiftçiden halka geliyor ürün, bu fiyat aralığı neden daha fazla… Devlet burada da varlığını göstermeli ki diğer stokçu marketler boyunun ölçüsünü alsın…

İşin özeti şu Cumhur İttifakını devirmek için iç siyasette muhalefete İP, CHP ve Hdpkk’ya mitingler yaptırıp sokak olayları istiyorlar bunu pkk elebaşları çıkıp rahatlıkla söylüyorsa demek ki gizli kapılar arkasında neler konuşuluyor varın siz düşünün…

Bu iş artık partili veya partisiz olmayı da geçti VATAN düşerse hepimiz savruluruz…

İstedikleri batıya bağımlı bir Türkiye; sınırları dışına çıkmasın, sağa sola karışmasın, üretim yapmasın, otursunlar biz ne dersek onu yapsınlar…

Biz bağımsız bir milletiz, kimsenin boyunduruğu altına girmeyiz Vatansız, Bayraksız, Hürriyetsiz yaşayamayız.

Tüm Dünyadaki küresel güçlere şöyle haykırmamız elzemdir, biz millet olarak “Ekmeksiz yaşarız fakat hürriyetsiz yaşamayız”…Vesselâm…