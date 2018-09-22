“Bizim vazifemiz, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne İl Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış erkek öğrenciler için düzenlediği ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Selimiye Camii'nde Cuma Namazı öncesinde düzenlenen merasimde yaptığı konuşmada, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti. Başkan Erbaş, “Serhat şehri Edirne’mizde hafızlık merasimi yapmak, bu merasime iştirak etmek bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini ifade eden Başkan Erbaş, ilk inen ayetlere dikkat çekerek “Kur’an’ın ilk inen ayetleri, bütün insanlığa Allah’ın kelamını, Allah’ın hem Kur’an ayetlerini hem de kevnî ayetleri dediğimiz kâinatı okumayı emrediyor. Kur’an’ın ayetlerini okuyup anlamayı, tefekkür etmeyi, tezekkür etmeyi, hayatını ona göre tanzim etmeyi emrediyor” diye konuştu.

Müslümanların bulunduğu her yerde bir Kur’an hafızının olmasının Kur’an’ın bir mucizesi olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Bizim vazifemiz de onu en güzel bir şekilde öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır. 14 asrı aşkın bir zamandır Müslümanlar bu amaca gönül vermiş, Kur’an’ı sadece öğrenmekle kalmamış, onu ezberleme, onu hıfz etme anlayışını medeniyetimizin bir parçası haline getirmiş ve milyonlarca hafızımızın kalbine, gönlüne, zihnine Kur’an’ın yerleştirilmesini Rabbim nasip eylemiş”ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Türkiye’de 150 bine yakın belgeli hafızın olmasının memnuniyet verici olduğunu ve hafızlık geleneğinin daha da gelişmesi gerektiğini kaydetti.

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlarımızı daha nitelikli bir şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz”

Başkan Erbaş, Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin hem hafızlığını hem imam hatip eğitimini tamamlamaları noktasında gayret gösterdiklerini ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projelerinin olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızları daha nitelikli bir şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Erbaş, “Biz hep şunu istiyoruz. Kur’an’a gönül veren bir gençlik yetiştirelim. Kalbi camilere bağlı olan bir gençlik yetiştirelim. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olan bir gençlik yetiştirelim” şeklinde konuştu.

Mahşer gününde, Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği yedi sınıf insandan birisinin,kalbi camilere bağlı olan gençler olduğu hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “Rabbim,böyle gençler yetiştirmeyi bizlere nasip etsin” niyazında bulundu.

Gençlerin, hafızlıkla kendilerini donatmalarının büyük bir kazanç olduğunu söyleyen Başkan Erbaş,“Buradaki kardeşlerimiz Kur’an’ı hıfz ettiler, inşallah onu anlamak için de büyük bir gayretin içerisinde olacaklar. Onu yaşamak için ve diğer insanların, Müslümanların da hayatlarını Kur’an’a göre tanzim etmeleri noktasında gayret içerisinde olacaklardır” dedi.

“Kur’an’ın girdiği bir gönül şeytandan uzak olur”

Başkan Erbaş,şeytandan uzak olmanın yolunun Kur’an’a, ibadetlere, zikre yakın olmaktan geçtiğini ifade ederek “Kur’an’ın girdiği bir gönül şeytandan uzak olur. Rabbim müminleri Kur’an’dan ayırmasın” ifadelerini kullandı.

“Bizi tefrikaya düşürmek isteyenlere karşı hep birlikte Kur’an’a sarılacağız”

‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın’ ayet-i kerimesindeki Allah’ın ipinden kastın Kur’an-ı Kerim olduğunu belirten Başkan Erbaş,“Tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz. Bizi tefrikaya düşürmek isteyenlere karşı hep birlikte Kur’an’a sarılacağız. Fitneden, tefrikadan, hainlerin ihanetinden uzak duracağız inşallah” diye konuştu.

Başkan Erbaş, insanın yaratılışında tertemiz olarak yaratıldığının altını çizerek, bu temizliği ömrün sonuna kadar devam ettirebilmenin yolunun da Kur’an’a göre yaşamaktan geçtiğini kaydetti.

“Kur’an’a sarıldığımız müddetçe daha iyi Müslüman, daha iyi insan olacağız”

Peygamber Efendimizin yaşayan Kur’an olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Bizler Kur’an’a sarıldığımız müddetçe daha iyi Müslüman, daha iyi insan olacağız” dedi.

İcazet merasiminin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erbaş, “Hafız kardeşlerimiz için bu merasimin, gelecekte onların sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşamalarına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Kur’an kurslarının, camilerin veokulların önemli müesseseler olduğunu, buralara katkı sağlamak gerektiğini kaydeden Başkan Erbaş,“Bu kardeşlerimizin yetiştiği Kur’an kurslarına katkı sağlayan, o Kur’an kurslarında bir tek tuğlası dahi olan kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Hafızlığını bitiren öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Hocalarınız sizi nasıl yetiştirdi ise siz de hafızlar yetiştirirsiniz inşallah. Bu konuda sizden gayret, niyet bekliyoruz. Her hafızımız, birkaç hafız yetiştirirse ve her hafızımız birkaç genci Kuranî bir hayatlakoruma altına alırsa inşallah gençlerimiz Kuranîçizgide daha güzel bir şekilde yürüyecekler, Kuranîçizgide yürüyen gençlerimizin sayısı da artacak.”

Merasimde,Edirne İl Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Kuran Kursu’ndaöğrenim gören 17 öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Merasime, Bulgaristan BaşmüftüsüDr. Mustafa Hacı, Gümülcine Müftüsüİbrahim Şerif, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu,Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Reisü’lKurra Vekili Mustafa Demirkan, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.