'Bizim Türki Cumhuriyetler bağımsız mı?'

Kampta esir olan bir kimse nasıl olmuşsa tüm engelleri aşarak (zannımca birinin yardımıyla) kurtulmuş. Bu esir, Pierre isminde birine kampın durumunu anlatmış. Bu adam esirin anlattıklarını bir kitap haline getirmiş. Geçmiş zamanda bu kitabın bazı yerlerine göz atmıştım. Hatırımda kalanlar. “Sabahları bir tas çorba, bir parça ekmek, akşam da aynısı. Esirin birçokları açlığa dayanamayıp ölüyorlardı… Çünkü iş ocaklarında çalıştırılıyorlardı. Soğuktan zatürre olup ölen olanlar da vardı. Bunları anlatan esirin kampta iken hayali varmış: Aah elime bir ahır veya samanlık geçse de yatıp uyusam dermiş.

Tabii zamanla Stalin geberiyor. Bir müddet sonra kamp sona eriyor. Varşova Paktı kuruluyor. Zannımca Polonya’nın yönetiminden (sorumlu olan) Dubcek, Rusya’nın polit büro (Rusya’yı yöneten) Başkanı Brejnev’in hoşuna gitmiyor, nefretine uğruyor. Dubcek, Moskova’ya getiriliyor. İki kulağından (zulmün gücüne benzetme) tutup tokatlanıyor ve aklını başına al bize saygılı ol diyorlar. Dubcek de yalnız yaptığı zulümler bunlar mı Rusya’nın, o ne demek? Huylu huyundan vazgeçer mi? Afganistan’ın işgali, Kırım yarımadasının ilhakı, Çeçenistan’ı yok etmesi. Zulüm de tatmin etmemiş olacak ki, bu sefer Ukrayna’ya giriyor, çoluk çocuk demeden halkını öldürüyor. Ukrayna’yı yönetenlerin kulaklarını çekip kendince ders veriyor: Aklını başına al, bize saygılı ve uslu ol diyor, devam ediyor. Bizim Türki cumhuriyetleri bağımsız mı? Şu gün olmuş halen isimlerinin sonundaki Rusça dov, ov, yev eklerini atamamışlar. Mededov’u Mehmet yapmamışlar. Muradov’u Murat, Kerimov’u Abdulkerim, Aliyev’i Ali yapamamışlar. Kolay mı elbette kolay değil. Niye? Eee, Rusya’ya karşı yapılacak güçleri yok. Vee Rus İstihbaratı içlerinde cirit atıyor. Zalimin elindeki silahlar mazlumun elinde olmadıkça, mazlum da zalim kadar cesur olmadıkça, zalimler tarafından ezilecektir.