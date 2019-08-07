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Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6 milyon TL net kar

Bizim Toptan'ın bu yılın ilk yarısındaki net karı 10,6 milyon TL olarak gerçekleşti- Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı:- "2019’da 1 milyonuncu müşterimize tüm yıllardan çok daha erken, mayıs ayında ulaşarak rekora imza attık. Gelişmiş CRM uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Bizim Toptan'dan ilk yarıda 10,6 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, bu yılın ilk yarısında 10,6 milyon TL net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye organize toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), bu yılın ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısında satış gelirleri 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 24,6 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi. Tütün ürünleri hariç ana kategori büyümesi ise 2019’un ilk yarısında yüzde 29, tütün ürünleri ve şeker hariç ana kategori büyümesi ise yüzde 32 olan şirketin, söz konusu dönemdeki brüt kar tutarı yüzde 44 artışla bir önceki yılın aynı dönemindeki 175,2 milyon TL’den 252,3 milyon TL’ye çıktı.

Bizim Toptan’ın FAVÖK tutarı 2019’un ilk yarısında 128,1 milyon TL olurken, aynı dönemde net karı ise 10,6 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise net kar tutarı 15,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam müşteri sayısı bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 31,6 arttı.


- "Ticaretin yanında olmaya devam ediyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın güçlü sonuçlarının bu yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim Toptan olarak 2019’da 1 milyonuncu müşterimize tüm yıllardan çok daha erken, mayıs ayında ulaşarak rekora imza attık. Gelişmiş CRM uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu. Bizim Toptan olarak, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, toplam satışlar içindeki payını ve bilinirliğini her geçen gün artıran öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biriyiz. Ticaretin yanında olmaya devam ediyoruz."


- SEÇ Market kendi rekorunu kırdı


Bizim Toptan’ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market, hızlı büyümesine devam etti. SEÇ Market’e yapılan satışlar, bu yılın ilk yarısında 195 milyon TL oldu. Söz konusu dönemde SEÇ Market sayısı 539’dan 673’e yükseldi ve yıl sonu hedefini yılın ilk altı aylık döneminde aşarak kendi rekorunu kırdı.

SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan’ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları ve promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor.

SEÇ Marketler ayrıca ürün tedarikinde rahatlık, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat ve stok kontrolü, satış danışmanlığı, Bizim Toptan’ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar da elde ediyor. Yaklaşık 5 bin çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor, ortak bir sistemle stoklarını anlık görüp siparişlerini otomatik öneri sistemiyle kolayca verebiliyor.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
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