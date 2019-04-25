Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri ve Kızılay’a destek imkanı

Bizim Toptan, Ramazan ayının gelişiyle birlikte iki farklı avantajlı Ramazan paketini satışa sundu. Bu yıl ilk kez kurumsal müşteriler için “Bizim Kart” uygulaması hayata geçirilirken mağazalarda açılan Kızılay stantlarından da bağış imkanı sağlanıyor.

Bizim Toptan, Ramazan ayı için her keseye uygun Ramazan paketlerini 69 ildeki 174 mağazasında raflara çıkardı. Mağaza zinciri müşterilerine, 15 ve 26 parça ürünün yer aldığı iki farklı Ramazan kolisi alternatifi sunuyor. Her ikisi de dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanan paketlerden 15 parçadan oluşan “Standart Paket” 49,90 TL, 26 parçadan oluşan Büyük Paket ise 89,90 TL’den satılıyor.

Kurumsal müşteriler için "Bizim Kart" uygulaması

Bu yıl ilk kez kurumsal müşterilere özel “Bizim Kart” uygulaması da hayata geçirildi. Bu uygulama ile müşteriler, yüklemek istedikleri kadar parayı kartlara yükleyip hediye edebiliyor ya da kendisi kullanabiliyor. Kart haricinde, müşteriler mağazalardan Ramazan ayına özel hediye çeklerini alıp, ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyor.

Kızılay iş birliği bu yıl da devam edecek

Bizim Toptan, son iki yıldır devam ettirdiği Kızılay’a bağış imkanını bu Ramazan diğer yıllardan farklı olarak 69 ildeki 174 mağazasına taşıyor. Mağazalara gelen ve Kızılay’a destek vermek isteyen müşteriler, bağışlamak istedikleri Ramazan kolisi miktarını stanttaki Kızılay görevlisine belirtip, imzalıyor ve bağışla ilgili Kızılay’dan bilgilendirme mesajı alıyor. Müşterilerden bağış olarak kabul edilen koliler, en geç 15 gün içinde Kızılay yetkililerine teslim ediliyor.

Ayrıca, on-line olarak bağış yapmak isteyen ya da koli satın almak isteyen müşteriler www.bizimtoptan.com.tr sitesinden de alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.