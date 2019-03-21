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Bizim Toptan'dan 17. yıla özel kampanya

Kampanya kapsamında, çekiliş hakkı elde eden Bizim Toptan müşterileri arasından 170 kişi 500 liralık Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişi Apple iPhone X 64 GB, 1 kişi ise Fiat Ducato kazanacak

21 Mart 2019 Perşembe 10:58
Bizim Toptan'dan 17. yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları, 17. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan çekiliş kampanyasıyla 170 kişiye 500 liralık Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişiye Apple iPhone X, 1 kişiye ise Fiat Ducato kazanma şansı sunuyor.

Bizim Toptan tarafından yapılan açıklamaya göre, 69 ilde 174 mağazayla hizmet veren Bizim Toptan Satış Mağazaları, 17. kuruluş yıldönümünü 24 Nisan'a kadar sürecek özel bir kampanyayla kutluyor.

Kampanya kapsamında Bizim Toptan müşterileri, mağazadan ya da şirketin internet sitesi üzerinden yapacakları her 300 liralık harcama karşılığında, otomatik olarak çekilişe katılma hakkı elde ediyor.

Türkiye genelinde geçerli olan kampanya dahilinde, çekilişe katılanlar arasından 170 kişi 500 liralık Bizim Toptan hediye çeki, 17 kişi Apple iPhone X 64 GB, 1 kişi ise Fiat Ducato kazanacak.

Talihliler, 6 Mayıs 2019'da saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek ve 8 Mayıs 2019'da Milli Gazete'de ilan edilecek.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:58
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