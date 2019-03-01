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Bizim Toptan, 2018’de 3,7 milyar TL satış geliri elde etti, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı

Türkiye organize toptan ticaret sektöründe 69 ildeki 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan Satış Mağazaları (BİZİM), 2018’de 21,6 milyon lira net kâr elde ederken, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.

01 Mart 2019 Cuma 09:57
Bizim Toptan, 2018’de 3,7 milyar TL satış geliri elde etti, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı

Türkiye organize toptan ticaret sektöründe 69 ildeki 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan Satış Mağazaları (BİZİM), 2018’de 21,6 milyon lira net kâr elde ederken, müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.


Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BİZİM) 31 Aralık 2018 tarihinde biten döneme ait dördüncü çeyrek ve 2018 tam yıl sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. KAP’a yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan’ın satış geliri 2018 yılında yüzde 28,6’lık artışla 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 brüt kârı yüzde 67,4 artışla 409,4 milyon TL olan Bizim Toptan’ın brüt kâr marjıysa 2017’de yüzde 8,4’ken 2018’de yüzde 11’e yükseldi. Şirketin FAVÖK tutarı 2018’de 148,1 milyon TL’ye yükseldi. Bizim Toptan 2018’deki net kârı ise 21,6 milyon TL oldu. Bizim Toptan, 2018’de müşteri sayısını yüzde 37,2 artırdı.


Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan’ı ’Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve en yaygın toptan marketi’ yapma hedefimizle daha modern, daha dijital, daha sağlıklı, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık gösteren bir şirket haline getirmek için attığımız adımların başarılı sonuçlarını 2018 yılında almaya başladık. Yenilenen çok kanallı satış stratejisiyle, müşteri sayısı artışına ve müşteri çeşitliliğini artırmaya odaklanan adımlarımız, 2018 yılı içinde her çeyrek olumlu sonuçlarını gösterdi. Bizim Toptan, 2018’de toplam aktif müşteri sayısını yüzde 37.2 artırırken, sadece B2B müşteri sayısını yüzde 11,1 artırdı. Böylesine güçlü müşteri sayısı artışı, aynı şekilde güçlü satış büyümesini de yılın her çeyreğinde beraberinde getirdi. Artan müşteri sayısının olumlu etkisi ile toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 28,6 oranında artarak 3,7 milyar TL’ye yükseldi. Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biri. Hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin çözüm ortağı olarak, önümüzdeki süreçte de gücünü artırarak yoluna devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:57
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