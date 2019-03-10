TRABZON (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim şu anda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Dışarıdan bir tehdit altında bulunan ülkede ilk yapılması icap eden o ülkede yaşayan herkesin birbiriyle kucaklaşması, sahip çıkmasıdır." dedi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığınca belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla Beşirli Spor Kompleksinde düzenlenen "Trabzon Buluşuyor" programına, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Trabzon'u ziyaretinde yaptığı konuşmanın izlenmesiyle başlandı.

Karamollaoğlu, programda yaptığı konuşmada, bir mahalli seçim arifesinde Trabzon'u yeniden ayağa kaldırmak, problemleri çözmek, adil bir düzen tesis etmek, 31 Mart'ta iktidara gelmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Belediye seçimlerinde yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Mahalli seçimlere gidiyoruz. Mahalli seçimler, ülkenin yönetimini etkilemeyecek. Sadece bizim şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi etkileyecek ancak bugün artık bu beldelerde de ciddi problemler doğmaya başladı. Bir defa şunu herkes biliyor. Seçime kesinlikle ne Trabzon'da ne Sivas'ta ne İstanbul'da ne Adana'da belediye başkanları girmiyor. AK Parti adına Sayın Cumhurbaşkanı giriyor. Onun için bizim belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanıyla muhataplar her yerde. Öbürlerinin esamesi okunmuyor. Neden, çünkü hala mahalli yönetimlerle genel yönetimleri birbirine karıştırıyorlar. Mahalli yönetim bile Cumhurbaşkanının verdiği talimatın dışına çıkamıyor."

- "Ben Türkiye'nin bir beka problemi olduğu kanaatinde değilim"

Karamollaoğlu, Türkiye'nin bir beka problemi olduğu kanaatinde olmadığını dile getirerek, "Birçok yetkili insan da aynı şeyi söylüyor. Türkiye'nin şu anda bir beka problemi yok ancak bulunduğumuz coğrafi konum itibarıyla ülkemiz etki altında, tehdit altında ama bu yeni değil. Ta 1920'lerden beri olan bir tehdit. Osmanlı'nın dağılmasından itibaren biz bu tehditle karşı karşı kaldık. Şimdi bu tehdit ciddiyet kazanmış olabilir." diye konuştu.

İktidarın ekonomik yönden zaafa düştüğünü iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ekonomik yönden dışarıya bağımlı hale getirdiler. Bu problemi bugünkü gidişatla da çözmeleri mümkün değil. Çözemezler. Yanlışlarını görecek, yanlışlarını idrak edecek, sonra da o yanlışı nasıl düzeltecekleri konusunda bir fikir ortaya koyacaklar. Böyle bir anlayış yok. 'Biz bildiğimiz yolda inatla devam edeceğiz.' diyor. O zaman bu işi siz çözemezsiniz. Bu millete yazık olur."

Karamollaoğlu, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim şu anda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Dışarıdan bir tehdit altında bulunan ülkede ilk yapılması icap eden o ülkede yaşayan herkesin birbiriyle kucaklaşması, sahip çıkmasıdır. Halbuki iktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar. Ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever. Geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geriye adım atmaya başladılar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçim çalışmalarında partisinin "Cepsiz Ceket" uygulamasıyla yola çıktığını belirterek, kadınların ve gençlerin partiye desteği olduğunu söyledi.

Program sonunda il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Karamollaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Saka'ya cepsiz ceket giydirdi.



