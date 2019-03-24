"Bizim paramız Türk Lirası buna sahip çıkacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz.

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