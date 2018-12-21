İSTANBUL (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesini verdiği, bütün dertlere ve engellemelere rağmen medeniyet coğrafyasına açıldığı bu dönemde bizim manifestomuz Akif'tir." dedi.

Yenilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'dan Türkiye'ye döndüğünde ömrünün son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır apartmanındaki dairenin kamulaştırılarak Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüleceği açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ilk kez 2010'da ve daha sonra 2012'de konuyu kendilerine arz ettiğini anımsatan Yenilmez, İstiklal Caddesi'ndeki dairenin Mehmet Akif Ersoy'un ismiyle anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Öncelikle çok mutlu oldum. Bu konuda 81 vilayeti il il dolaştık, hem turne yapıp hem de oralarda seyircilerimizin arzularını dile getiren videolar paylaştık. Özellikle toplumların hayatında rol model konumunda olan, zamana yenilmeyen isimler vardır. Bu isimler, medeniyetin de kültürel kimliğin ve aidiyetin de kilometre taşıdır."

Mehmet Akif Ersoy'un sanatçı, bilim adamı, sporcu, milli mücadeleci ve Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel kimliğiyle eşi benzeri olmayan bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Yenilmez, "Gönül ister ki Almanya'daki Goethe Enstitüsü gibi burada da Mehmet Akif Ersoy adına bir enstitü kurulsun, bunu çok arzu ederim." açıklamasını yaptı.

"Akif'e müracat ettiğiniz zaman birçok şeyin karşılığını buluyorsunuz." diyen Yenilmez, 11 yıllık sürgün hayatı, Anadolu'yu adım adım dolaşması, Çanakkale savaşındaki konuşmaları ve milli mücadeledeki üstün gayretleri sonrasında İkinci Meclis'te yer almayan Akif'in her şey yoluna girdiğinde ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Mısır'da sürgün hayatı yaşadığını anlattı.

- "Cumhurbaşkanımız açıkladığında ağladım"

Ahmet Yenilmez, Türk milleti için çok değerli olan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği İstiklal caddesindeki dairenin, bu zamana kadar bir tabelasının dahi bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Öleceğinizi anlıyorsunuz ve tek bir arzunuz var, vatan toprağında son nefesinizi vermek. Mısır apartmanına geliyorsunuz, orada 27 Aralık saat 19:45'te son nefesinizi arzunuz olan vatan toprağında veriyorsunuz. Bu ölüm normal bir ölüm değil. Bunun içinde hasret var, hikaye var, çile var, bir dönemin sorgulanması var, sabır var, şahsına münhasır bir ölüm. Bazı mekanlar vardır sirkülasyonu azalsa da şekli değişse de oranın simgesel bir anlamı vardır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi verdiği, bütün dertlere ve engellemelere rağmen medeniyet coğrafyasına açıldığı bu dönemde bizim manifestomuz Akif'tir. Bu yüzden İstiklal caddesinde bir tabelada Mehmet Akif Ersoy müzesi yazmasından ziyade, oranın hem müze hem de sohbet evi olmasını, burada sohbetler yapılmasını arzu ederim. Kendisi aynı zamanda neyzen, ney dinletisi eşliğinde safahat okumaları yapılsın. Kendisi sporcu, dünya şampiyonu pehlivanlarımız var, o gencecik sporcu çocuklarla orada sohbetler yapılsın. İstiklal caddesinde yerli, milli, bize ait, medeniyetimizin dili olmayı başarmış bir ismin olmasını çok istedik. Bununla birlikte 'Bismillah' deyip ilk kez medeniyet ve kültürel tanım çerçevesinde burada yer alacağız. Bunun için çok mutluyum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Akif'in son zamanlarını geçirdiği dairenin kamulaştırıldığını ve buranın Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüleceğini açıkladığında ağladığını söyleyen Yenilmez, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de Akif oyununa çıkıyordum. Evet, hamdolsun dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız sessiz çoğunluğun sesi olacağım diyordu ya, 81 vilayetten videolarla, mesajlarla, resimlerle paylaştığım o sessiz çoğunluğun sesini duyacağından zerre kadar şüphem yoktu. Birden olması duygulandırdı. Anadolu'dan inanılmaz telefonlar aldım. Ağlayanlar vardı, çünkü hep beraber verilmiş bir mücadeleydi bu. Hamdolsun her zaman olduğu gibi bizi yanıltmadı, biz bunun için onu seviyoruz."

- "Daireye ait elektrik, su faturaları bulduk"

"Mehmet Akif Ersoy, Hayatı- Seciyesi- Sanatı" kitabının yazarı Mithat Cemal Kuntay'ın da orada ofisi olduğunu anımsatan Yenilmez, "Orayı ofis olarak kullanıyordu. Ben gittim eskiden oraya ait su faturaları, elektrik, gaz ve telefon faturaları buldum, ispat ede ede orayı zorladık. Yoksa çok rahatsız olundu." dedi.

Daireyi tespit ettiklerini, Akif'in hasta haliyle çekilmiş fotoğraflarının da birebir bu daireyle örtüştüğünü bu konuda bir şüpheye yer olmadığını vurgulayan Yenilmez, "Maksat hangi dairenin olduğunun tespiti. Gönül ister ki o bina komple bir 'Mehmet Akif Ersoy Enstitüsü' olsun. Sohbethaneleriyle, sanat atölyeleriyle güzel bir enstitü olabilir, buna da şükür, bu da bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Yenilmez, "Korkma" isimli tiyatro oyununda "Asım'ın nesli Akif'le buluşuyor" sloganıyla yola çıktıklarını, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Konya, Diyarbakır, Van, İstanbul'un ardından Akif'in vefat yıl dönümünde Ankara'da final yapacaklarını söyledi.

- Akif'i Tekirdağ'da sahneledi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerle Çanakkale Destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyununu Tekirdağ'da sahneleyen Yenilmez, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Ersoy'un ömrünün son 6 ayını geçirdiği ve vefat ettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanında bulunan dairenin, "Mehmet Akif Ersoy Müze Evi"ne dönüştürülmesinin önemine işaret ederek, "Mısır Apartmanının Mehmet Akif Ersoy müzesi olduktan sonra dolup taşacağından hiç şüphemiz yok. Bu oyunu Türkiye'nin her yerinde sahneliyorum ve şimdiye kadar yaklaşık binin üzerinde sahne aldım. Gittiğimiz her yerde dolu dolu, herkesin yoğun ilgisiyle karşılandık. Akif'i milletimiz çok farklı seviyor. Çok fazla anlatılmamış ama milletimiz onu müthiş sevmiş. Akif'i tiyatroda insanlara daha güzel anlatıyoruz çünkü tiyatro insanların kendilerini ilk ifade ediş şeklidir. O yüzden tiyatro sinemaya göre daha etkili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Akif'i anlatan tiyatro oyunuyla Türkiye'yi dolaştığını ifade eden Yenilmez, "Oyunumuz ilk olarak 'Mehmet Akif Ersoy dönüyor' ismiyle sahne almaya başladı. Çünkü Mehmet Akif Ersoy artık sanki unutturulmaya çalışılıyordu. Akif'in hayatı ile ilgili yazılmış bütün eserleri okudum. Onu izleyiciye en iyi şekilde anlatmak için elimden geleni yapıyorum." dedi.



Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy gibi büyük bir değerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini dile getirdi.















