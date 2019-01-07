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"Bizim işimiz profesyonel futbolcu yetiştiriciliği"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan:"Sonuç odaklı' veliler lütfen maçlara gelmesinler, bizim öncelikli işimiz yenmek veya yenilmek değil, sporcularımızın her hafta gelişimi"

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:50
"Bizim işimiz profesyonel futbolcu yetiştiriciliği"

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Sonuç odaklı' veliler lütfen maçlara gelmesinler, bizim öncelikli işimiz yenmek veya yenilmek değil, sporcularımızın her hafta gelişimi." ifadelerini kullandı.

Özkan, kulübün internet sitesinde altyapı oyuncularının velilerine hitaben yazdığı yazıda, Altınordu Futbol Akademisinde yılda 600'den fazla maç yapıldığını, bu süreçte önemli olanın sonuç değil, futbolcuların gelişimi olduğunu bildirdi.

Tüm yaş kategorilerinde takım oyununun çok önemli olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz profesyonel futbolcu yetiştiriciliği. Malzememiz çocuk yani insanoğlu. İnsan yetiştirmek, dünyanın en zor işi. Ben bu işin bir jenerasyonda yani 20-25 yılda halledilemeyeceğini içime sindirdim, hazmettim. Bu işle ilgilenirken 'sonuç odaklı' olarak yaşanamayacağını ve 'egolardan sıyrılmadan' yapılamayacağını biliyorum. Yani plan, program yaptık, işi sürece bağladık, acelemiz yok ama görüyorum ki sizlerin aceleniz var. 'Sonuç odaklı' veliler lütfen maçlara gelmesinler. Bizim öncelikli işimiz yenmek veya yenilmek değil sporcularımızın her hafta gelişimi. 'Egolarına hakim olamayacağını düşünen' veliler de olabilir, 'ben haksızlığa gelemiyorum, dayanamıyorum' diyenler de lütfen maçlara gelmesinler."

Özkan, Altınordu'da önce iyi birey ve iyi vatandaş, daha sonra iyi futbolcunun geldiğini vurgulayarak, "Başka kulüplerin sporcularının veya personelinin veya taraftarının veya yöneticisinin yaptıkları tahrik edici davranışlar mazeret olamaz. Bizim yolumuz iyi olanların yoludur." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:50
  1. Altınordu
  2. altyapı
  3. Futbol

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