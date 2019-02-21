AYDIN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu coğrafyada yaşıyorsanız çok yönlü bir dış politika izlemeniz lazım, batıymış, doğuymuş, kuzeymiş, güneymiş bunların arasından birisini tercih etme lüksümüz yok. Bazen Batılılar diyor ki, 'Sizde eksen kayması mı var.' O bölgede sen var mısın, e varsın. Sen gidince sende eksen kayması olmuyor da ben gidince niye eksen kayması oluyor. Esasen bu şu yaklaşımın bir yansımasıdır, 'Türkiye, Avrupa Birliği'nin kapısında dursun ne geri gitsin ne de içeri girsin bizim kontrolümüz altında dursun.' Bizim her yerde var olmamız lazım." dedi.

Aydın'da, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Odaları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iş dünyası toplantısında konuşan Çavuşoğlu, çocukluğunda Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu ancak bugün istedikleri seviyede olmadığını söyledi. Aydın ve Kuşadası'nın eski hüviyetine kavuşacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Dünyanın "garip bir süreçten geçtiğini" vurgulayan Çavuşoğlu, bir taraftan ABD başta olmak üzere tek kutuplu politikalar izleyen ülkeler olduğunu, diğer taraftan ticari savaşlar, nükleer silahlarla ilgili gerginliklerin arttığını belirtti.

Çavuşoğlu, terörün sadece kendi bölgelerinde değil dünyada had safhaya çıktığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Diğer taraftan da dünyanın önünde çok önemli fırsatlar var. Teknoloji değişiyor, bilim gelişiyor. Ekonomideki yeni sektörler, yeni fırsatlar sunuyor, ekonominin gücü nereden nereye kayıyor.. Afrika uyanıyor, Asya dünya ekonomisinde giderek ağırlığını artırmaya başlıyor. Biz de Türkiye olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ederek dış politikalarımızı belirliyoruz. Çıkarımız nerede, iş adamlarımıza nerede fırsat yaratabiliriz? Hangi ülke ile vizeleri kaldırmamız lazım, hangi ülkeye daha fazla mal satabiliriz, serbest ticaret anlaşmasını nasıl imzalayabiliriz."

- Çok yönlü dış politika

Türkiye'nin bir çok alanda dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada yaşıyorsanız çok yönlü bir dış politika izlemeniz lazım batıymış, doğuymuş, kuzeymiş, güneymiş bunların arasından birisini tercih etme lüksümüz yok. Bazen Batılılar diyor ki, 'Sizde eksen kayması mı var.' Ne demek o. 'Yani İslam dünyasına biraz ağırlık verdiniz de bir de Türk Konseyi kurdunuz. Türk Dünyasına, Orta Asya'ya mı ağırlık veriyorsunuz? Afrika'da bu kadar büyükelçiliği neden açtınız?' Onlara şu soruyu soruyum: 'O bölgede sen var mısın, e varsın. Sen gidince sende eksen kayması olmuyor da ben gidince niye eksen kayması oluyor? Esasen bu şu yaklaşımın bir yansımasıdır, 'Türkiye, Avrupa Birliği'nin kapısında dursun ne geri gitsin ne de içeri girsin, orada dursun, bizim kontrolümüz altında dursun.' Bizim her yerde var olmamız lazım. Bugünkü potansiyelimiz de bunu bize söylüyor. Gelecek hedeflerimize ulaşmamız için de bunu yapmamız gerekiyor."

- Girişimci ve insani dış politika



Çavuşoğlu, dış politikayı uygularken ilkeli, özgün, aktif olunması gerektiğini dile getirerek, dış politikada çeşitlilik ve üretkenliğe inandıklarını, diyaloğa ve uzlaşmaya açık olunması gerektiğini ifade etti.

Yeri geldiği zaman dik durmasının başarılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, hamdolsun Türkiye diklenmeden, dik durmayı başaran bir ülkedir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. Biz tüm bu konuları içeren dış politikamızı şöyle tanımlıyoruz: Girişimci ve insani dış politika. Sadece kendi menfaatiniz için her yere giderseniz, kalıcı olmazsınız ama insani yardımlarınızla, kalkınma yardımlarınızla giderseniz en az gelişmiş ülkelerin haklarını savunursanız, mazlum ve mağdurların haklarını savunabilirseniz, onlara yardım elinizi ulaştırabilirseniz, o zaman itibarınız daha da fazla olur."

(Sürecek)